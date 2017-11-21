Ярославль, 21 ноября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. В Ярославле летние кафе получили право работать и зимой, что вызвало недовольство градозащитников и специалистов по охране культурного наследия. Они считают, что теперь объекты общепита коммерсанты могут возводить по упрощенной схеме, не считаясь с охранным статусом памятников и обликом города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Тимошин Пристройка к клубу «Горка»

Первым таким объектом стала пристройка к клубу Горка на Первомайском бульваре, который является выявленным объектом культурного наследия. Как сообщало ранее ИА REGNUM, недовольство пристройкой выразил автор проекта «Горки» архитектор Григорий Дайнов. С его мнением согласны градозащитники и эксперты.

«Нет ничего более постоянного, чем временное. Искажается облик памятника, искажается облик самой «Горки», — считает градозащитница Ольга Мазанова.

«Мне это не нравится. Этот навес смотрится как инородное тело. Органы охраны объектов культурного наследия должны реагировать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Юрий Аврутов.

«Это похоже на реконструкцию здания, а любая реконструкция на выявленных объектах культурного наследия, к которым относится и Первомайский бульвар, запрещена», — пояснила эксперт по проведению историко-культурной экспертизы Мария Стовичек.

Действительно, строить на территории объекта культурного наследия сейчас нельзя, однако новый объект бизнесмены не считают строительством. Они говорят, что это летнее кафе. Правда, теперь оно имеет право работать и зимой. Власти и бизнесмены ссылаются на решение муниципалитета города Ярославля от 5 мая 2017 года. Теперь летние кафе, прилегающие к предприятиям общественного питания, могут работать с 15 апреля по 15 октября и с 1 ноября по 1 апреля. Об этом говорят в кафе «Мамука», расположенном в клубе «Горка» — именно «Мамука» и возводит пристройку к «Горке».

«Эта земля находится в собственности, и мы имели право сделать на ней летнюю площадку. Разрешение на это было получено в мэрии Ярославля. Мы согласовали внешний вид, материалы. А потом мы эту летнюю площадку переделали в зимнюю согласно новым принятым документам. Зимний вариант также был согласован с мэрией. Мы выполняем требования, которые предъявляются к таким кафе — не подключаем новую площадку к стационарным коммуникациям, будем использовать только электрообогреватели. Она будет отличаться от летней только утеплением пола и остеклением», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Мамука» Алексей Новиков.

В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM изложили несколько иную точку зрения. От того, что разрешения на пристройку «Горки» мэрия давала, здесь открещиваются.

«Летнее кафе расположено на частной, а не муниципальной земле, поэтому разрешения от мэрии для этого не требуется и, соответственно, не выдавалось», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Действительно, решение муниципалитета (пункт 15.6) говорит только о муниципальной земле и территории общего пользования, исключая из нее землю, являющуюся частной собственностью. В мэрии сообщили, что таких разрешений выдано только два: кафе «Сквер» на том же Первомайском бульваре и кафе «Имеди» в Депутатском переулке. Много лет мэрия пыталась снести эти незаконные зимой и законные летом постройки, однако в итоге узаконила их через 140-е решение муниципалитета «о зимних кафе». Другие предприниматели решили, что они нисколько не хуже. По информации источников ИА REGNUM, тремя кафе в центре города дело не ограничится, по пути «летних зимних кафе» планируют пойти и некоторые другие рестораны города.

Отметим, что и данное решение в настоящее время вряд ли можно считать достаточно законным основанием для установки таких конструкций. Дело в том, что особенности летних кафе с начала ноября определяются региональными правилами благоустройства. Согласно этим правилам остекление летних кафе не допускается. То есть, теоретически, такие кафе могут работать и зимой, но на открытых площадках.

Директор департамента охраны объектов объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин сказал корреспонденту ИА REGNUM, что не знает о строительстве на территории Первомайского бульвара. Вероятно, в ближайшее время обращения об этом появятся и в департаменте, и в прокуратуре.