Нижний Новгород, 21 ноября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. В Нижегородской области 21 многоквартирный дом, попавший в программу капремонта, может встретить зиму без кровли. В некоторых домах из-за затягивания сроков и несвоевременного выхода подрядчика на объекты несколько квартир оказались пролитыми.

Krovlyamoya.ru Ремонт крыши

Врио губернатора Глеб Никитин, осмотревший два таких дома, потребовал до 1 декабря завершить работы по ремонту кровель. Однако есть все шансы, что опять что-то пойдет не так.

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Глава регионального Фонда капремонта Владимир Челомин пытался оправдаться и переложить часть вины за создавшуюся ситуацию на органы МСУ и управляющие компании.

По его словам, при таких огромных объемах работ властям на местах и домоуправляющим компаниям нельзя оставаться простыми наблюдателями. Челомин признал, что программа капремонта действует в Нижегородской области не первый год, но система выхода подрядчика на объекты пока не отлажена. При этом Фонд физически не может в ежедневном режиме отслеживать работы на тысяче объектов. Поэтому органы МСУ и управляющие компании также должны следить за тем, как подрядчик исполняет свои обязательства.

«Если на местах видят, что люди вскрывают крышу в дождь, это необходимо оперативно останавливать», — заявил Челомин.

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В свою очередь Никитин потребовал от руководства Фона объяснений, почему с подрядчиком, по вине которого дома входят в зиму с разобранной крышей, своевременно не был расторгнут договор.

«Мы мониторим ситуацию и знаем о таких случаях. Но одно дело — читать сухие отчеты на бумаге, другое — посмотреть, как это выглядит, пообщаться с жителями. Подобные ситуации — это безобразие», — отметил врио губернатора, потребовав от подрядчика в кратчайший срок выполнить все обязательства и провести ремонты в пролитых квартирах.

«У нас сейчас еще 21 дом под открытой крышей, я считаю, что вне зависимости от погодных условий до первой декады декабря все работы должны быть закончены. В дальнейшем фондом должна быть выстроена такая система, которая предполагает немедленное расторжение договора в одностороннем порядке и привлечение к ответственности», — заявил Никитин.

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Глава региона также затронул вопрос персональной ответственности не только главы профильного министерства и фонда капремонта, но и глав муниципальных образований, представителей домуправляющих компаний, которые знают проблемы своих районов.

«Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление работ. Там, где органы местного самоуправления заявляют открытую и активную позицию, их влияние четко прослеживается, и проблема устраняется. Что касается реформирования системы, я думаю, что мы будем привлекать муниципалитеты в качестве технических заказчиков и расширять их полномочия, в том числе влияние на подбор подрядчика, это уже делается», — заявил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородский Фонд капремонта и региональное правительство из года в год рапортуют об успехах, достигнутых в рамках реализации программы по капремонту многоквартирных домов. При этом областные чиновники стараются не афишировать огромное число проблем и нарушений, возникающих при проведении капремонта.

В начале ноября 2017 года региональное отделение ОНФ заявляло, что в Нижегородской области выявлены многочисленные факты некачественного ремонта крыш и другого общего имущества, к работам привлекаются неквалифицированные сотрудники, нарушающие технологию ремонта.

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Кроме того, еще в мае 2017 года представители депутатской группы, осуществляющей мониторинг выполнения программы по капремонту, заявляли, что эта программа в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде доведена до полного абсурда. В нее оказались включены дома, уже расселенные и переданные под снос. Зафиксировано большое количество случаев, когда планы по проведению капремонта составляются без учета мнения жильцов.

Нижегородский Фонд капремонта регулярно пугает подрядчиков прокуратурой и заявлениями о том, что в случае недобросовестного выполнения работ они будут «отлучены» от программы капремонта.

Однако количества сигналов о выявленных нарушениях меньше не становится.