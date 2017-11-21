Дамаск, 21 ноября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Сирии начало вакцинацию детей от полиомиелита и кори, кампания стартовала в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, сообщил 21 ноября глава Департамента здравоохранения Ракки Мустафа аль-Ахмад.

Минобороны России Сирийские дети

По словам Мустафы аль-Ахмада, прививки от кори будут сделаны 20 тыс. детей, еще 14 тыс будут привиты от полиомиелита. Вакцинация несовершеннолетних продлится до 26 ноября.

В провинции Дейр-эз-Зор вакцинация детей младше пяти лет будет проходить как в административном центре, так и на западе и востоке региона.

Напомним, город Дейр-эз-Зор был деблокирован сирийскими войсками при поддержке ВКС России 5 сентября 2017 года.

Как сообщало, 21 ноября президент России Владимир Путин отметил, что законное правительство Сирийской Арабской Республики контролируют не менее 98% территории Сирии.