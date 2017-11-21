Санкт-Петербург, 21 ноября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд сегодня, 21 ноября, отменил решение Дзержинского районного суда, постановившего «незамедлительно вернуть» отцу-русофобу в Германию российского ребенка, мальчика из Калининградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

«Суд заслушал позиции, заключение прокурора, который настаивал на отмене решения. Судьи ушли в совещательную и вернулись оттуда с решением об отмене решения Дзержинского суда и об отказе в иске отцу ребенка», — рассказал адвокат Евгений Тарасов об итогах заседания, которое длилось около двух часов.

Напомним, два месяца назад Дзержинский районный суд Петербурга постановил вернуть двухлетнего гражданина РФ в Германию, несмотря на протесты русской матери, бежавшей из ФРГ из-за русофобского отношения отца ребенка. Этот скандальный вердикт был обжалован в городском суде.

Мотивированное решение горсуда появится примерно в течение трёх недель, но справедливость и закон уже восторжествовали, отметил адвокат матери ребенка.

«По сути, роль сыграла совокупность факторов. Прежде всего, Санкт-Петербургский городской суд посчитал, что наилучшим интересам ребенка не отвечает его перемещение в Германию. Российский суд вернул всё в правовое русло и принял единственно верное решение», — подчеркнул Евгений Тарасов.

В частности, адвокатам ответчицы — матери ребенка, гражданки России — удалось подтвердить отсутствие у женщины вида на жительство в Германии. Таким образом, аргументы стороны истца, что мать ребенка якобы сможет в любое время спокойно въехать в Германию для общения с сыном, не нашли подтверждения.

«Вид на жительство может быть восстановлен, но это суверенное право государства, могут отказать. Есть неопределённость. Также остался вопрос уголовного преследования (матери), так как госорган может самостоятельно возбудить преследование. Они предоставили справку, что в суде Касселя нет дела, но он может подать вновь. Таким образом, риск того, что ребенок останется без матери, высокий. Дай Бог, чтобы при таком раскладе мать могла видеть сына по субботам в присутствии соцработников», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущем заседании суда сторона ответчицы доказала, что российскую гражданку могут попытаться привлечь к уголовной ответственности в Германии за вывоз ребенка из этой страны в случае её возвращения вместе с сыном в ФРГ. И эта угроза не зависит от обещаний ее бывшего мужа не инициировать преследование. Имеющийся документ из минюста Германии «подтверждает возможность привлечения к ответственности вне зависимости от позиции истца».

После сегодняшнего решения Санкт-Петербургского горсуда сторона истца пока не приняла решения о своих дальнейших действиях. «Получим мотивированное решение суда, примем решение. Пока обсуждаем, как нам правильно поступать», — сказала адвокат отца ребенка Эльга Сюкияйнен.

Напомним, по закону сторона истца может в течение полугода подать кассационную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд, а потом в Верховный суд России.

«Довольны решением! Спасибо большое российскому суду, благодарны всем за большую поддержку. Не верим нашему счастью. Просто нет слов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM бабушка мальчика, официально представлявшая в суде интересы своей дочери — матери ребенка.

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