Тверь, 21 ноября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. 45 площадок для мини-футбола с искусственным покрытием и столько же комплектов уличных тренажеров планируется установить в Тверской области. Реализацию проекта по развитию спортивной инфраструктуры обсудили на заседании правительства региона 21 ноября под председательством губернатора Игоря Рудени. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Советский плакат

«Для того, чтобы обеспечить доступность занятий спортом для подрастающего поколения, нужно разработать и утвердить дорожную карту по установке новой спортивной инфраструктуры и модернизации уже имеющейся с указанием конкретных муниципалитетов. Люди должны знать, когда и какой объект будет установлен на территории их проживания, чтобы понимать перспективы развития муниципалитета», — отметил Игорь Руденя.

Где появятся новые спортивные сооружения, будет определено по итогам конкурса, но приоритет получат сельские территории, прежде всего отстающие в экономическом развитии от своих соседей, отметил губернатор.

Кроме того, в этом году регион подал заявку на установку 10 школьных стадионов по социальной программе «Газпром — детям», участие в которой позволит поддержать развитие спорта на территории области.

Также правительством области рассматривается возможность возведения в муниципальных образованиях малобюджетных универсальных спортивных залов. Реализовать первый подобный проект планируется уже в следующем году.

Губернатор призвал Ассоциацию муниципальных образований региона активнее участвовать в этой работе, так как от ее результатов зависит не только укрепление здоровья населения, но и создание привлекательных условий для жизни в области.

Реализация проекта по развитию спортивной инфраструктуры в Тверской области началась в 2017 году. По итогам конкурсного отбора осенью было установлено 13 плоскостных спортивных сооружений в Бежецке, Торжке, Весьегонском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Кимрском, Бологовском, Калининском, Вышневолоцком, Старицком районах.

В настоящее время ведется монтаж 27 комплектов уличных тренажеров. На эти цели было направлено почти 34 млн рублей из областного бюджета. Завершается установка трибун на стадионе в городе Вышний Волочек на 1,5 тысячи мест. 10 детских спортивных площадок установлены в рамках социального проекта «Газпром-детям».