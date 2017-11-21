Москва, 21 ноября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий размер налоговой базы налогоплательщиков-родителей при начислении социального налогового вычета за обучение детей, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Иваном Мельниковым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября. Предлагается увеличить его с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

В 2000 году этот размер налоговой базы был законодательно установлен в сумме 25 тыс. рублей, в 2003 году повышен до 38 тыс. рублей и, наконец, в 2007 году — до 50 тыс. рублей.

Таким образом, в настоящее время родитель-налогоплательщик имеет право на возврат из федерального бюджета в качестве социального налогового вычета не более 6,5 тыс. рублей в год из общей суммы, уплаченной за обучение ребенка, даже если эта сумма намного превышает установленное ограничение размера налоговой базы в 50 тыс. рублей, отмечают парламентарии.

Депутаты обратили внимание на то, что количество бюджетных мест в вузах из года в год сокращается, а реальная стоимость обучения в образовательных учреждениях во внебюджетной сфере в 2−5 раз превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы, используемой при начислении социального налогового вычета.