В Ярославле приставы арестовали имущество клуба «Мед»
Ярославль, 21 ноября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы-исполнители отдела по особым исполнительным производствам нагрянули в клуб «Мед», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Поводом для визита стало взыскание крупной просроченной задолженности по целому ряду исполнительных документов на сумму свыше 60 млн рублей.
Как пояснили в УФССП, физические лица и организации взяли многомиллионный кредит, а рассчитаться с ним не смогли. Суд постановил взыскать задолженность в солидарном порядке.
В ходе визита приставы наложили арест на движимое и недвижимое имущество. Так, в акт описи и ареста оказался теплоход, известный ярославский клуб и ресторан. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику, он может им пользоваться. Исключением является теплоход.
В службе судебных приставов полагают, что произошедшее заставит должников задуматься и начать платить. Если этого все же не произойдет, весь комплекс клуба уйдет «с молотка».
Напомним, клуб «Мед» связывают с именем бизнесмена Владимира Голубева, который не так давно стал обвиняемым по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста». Сейчас бизнесмен находится в СИЗО, ему грозит от 12 до 20 лет колонии, если суд докажет его вину.