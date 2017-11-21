Ярославль, 21 ноября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы-исполнители отдела по особым исполнительным производствам нагрянули в клуб «Мед», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УФСПП по Ярославской области Теплоход тоже попал под арест

Поводом для визита стало взыскание крупной просроченной задолженности по целому ряду исполнительных документов на сумму свыше 60 млн рублей.

Как пояснили в УФССП, физические лица и организации взяли многомиллионный кредит, а рассчитаться с ним не смогли. Суд постановил взыскать задолженность в солидарном порядке.

В ходе визита приставы наложили арест на движимое и недвижимое имущество. Так, в акт описи и ареста оказался теплоход, известный ярославский клуб и ресторан. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику, он может им пользоваться. Исключением является теплоход.

В службе судебных приставов полагают, что произошедшее заставит должников задуматься и начать платить. Если этого все же не произойдет, весь комплекс клуба уйдет «с молотка».

Напомним, клуб «Мед» связывают с именем бизнесмена Владимира Голубева, который не так давно стал обвиняемым по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста». Сейчас бизнесмен находится в СИЗО, ему грозит от 12 до 20 лет колонии, если суд докажет его вину.