Москва, 21 ноября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула своего бессменного лидера Владимира Жириновского в качестве кандидата в президенты Российской Федерации на предстоящих в марте 2018 года выборах. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил журналистам руководитель президиума фракции либерал-демократов в Государственной думе Игорь Лебедев (сын Жириновского).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

По словам Лебедева, 20 ноября состоялось «заседание партии ЛДПР», на котором было принято решение выдвинуть Жириновского в качестве кандидата на пост президента России от партии на предстоящих в марте 2018 года выборах главы государства.

Напомним, о намерении принять участие в президентских выборах ранее заявили: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, телеведущая Ксения Собчак и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

Что касается Жириновского, то он пять раз участвовал в выборах президента России и каждый раз проигрывал.

На выборах 1991 года он набрал 7,81% голосов, 1996 — 5,78%; 2000 — 2,7%; 2008 — 9,35%; 2012 — 6,22%.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2018 года.