Суздаль, Владимирская область, 21 ноября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Администрация Владимиро-Суздальского музея-заповедника предлагает частным гидам пройти аккредитацию и работать на легальных условиях. Объявление под заголовком «Навстречу частным гидам» было опубликовано на сайте учреждения 21 ноября. В нем прописан порядок действий гидов, которые хотят проводить экскурсии на «легальных» основаниях. В частности, для этого нужно до 1 декабря подать заявление, а затем пройти собеседование. Удовольствие — не бесплатное.

Culture.ru Владимиро-Суздальский музей-заповедник

«Для посетителей музея лицензированный частный гид намного предпочтительнее непрофессионального гида. Лицензия гарантирует качество экскурсии. Посетитель понимает, что перед ним профессионал, аккредитованный Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по коммуникациям Сергея Захаркова.

В положении об аккредитации экскурсоводов говорится, что «основными задачами введения аккредитации экскурсоводов в музее-заповеднике являются упорядочение деятельности экскурсоводов и определение единой методики информационно-экскурсионной работы в целях повышения качества приема и обслуживания туристов в музее-заповеднике».

Каждый аккредитованный экскурсовод кроме права рассказывать об истории в течение одного года, получит также право на бесплатное посещение музея.

При этом экскурсоводы должны будут оплатить аккредитационный взнос и доказать, что могут вести экскурсии и знают материал. Если экзамены будут завалены, то деньги не вернутся. Стоимость не сообщается.

Между тем, по данным портала «Зебра ТВ», стоимость — от четырех до семи тысяч рублей.

«Серым» гидам предлагают возможность выбрать для аккредитации три маршрута: Владимир-Боголюбово, Суздаль-Кидекша и «объединенный». «Ценник» — 4, 5 и 7 тысяч рублей за год аккредитации соответственно», — сообщило издание.

ИА REGNUM напоминает, что скандальные изменения во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике начались летом 2016 года, когда был назначен генеральный директор Игорь Конышев.

Первое, что сделал новый директор, — уничтожил экскурсионное бюро. После руководство приступило к активной трате денег. К примеру, музей закупил кроссовер за 1,88 млн рублей, затем — рояль за 2,6 млн рублей, после — разработка логотипа за 390 тысяч рублей, который журналисты назвали «дубликатом» из-за его схожести с логотипами других владимирских учреждений. Кроме того, год ознаменовался покупкой вендинговых аппаратов почти за 4 млн рублей.

Дальше — больше. Руководство музея фактически не попыталось отстоять несколько церквей, которые требует передать ей Русская православная церковь. После начались скандалы, связанные с реставрацией.