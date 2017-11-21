Калуга, 21 ноября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Сегодня, 21 ноября, состоялось очередное заседание сессии Законодательного собрания Калужской области. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, основным вопросом заседания стало принятие областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов в первом чтении. Планируется, что доходы областного бюджета в 2018 году составят 51 млрд 699 млн рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 53 млрд. 267 млн. рублей.

Пресс-служба калужского областного парламента На заседании

60% расходов областного бюджета составляют расходы социального характера — 31 млрд. 961 млн. рублей, что на 2 млрд. 796 млн. рублей больше уровня 2017 года.

Комментируя главный финансовый документ, председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин подчеркнул: «Принятие бюджета волнует не только депутатов, но и все население. Именно бюджет определяет, как мы будем жить в последующие годы. Мы видим отдачу от предприятий новой экономики. Основная доходная часть бюджета уже формируется по налогу на прибыль. Проект бюджета достаточно оптимистичный. Однако заработать деньги — большая задача, но получить отдачу не менее важно, поэтому эффективное использование бюджетных средств остается приоритетом в депутатской деятельности».

Внесли ряд изменений депутаты и в бюджет текущего года.

Доходы областной казны увеличены на 6 млрд 210 млн рублей.

Это обусловлено ростом поступлений налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам, а также налога на имущество.

Общий объем расходов текущего года увеличен на 5 млрд 561 млн рублей.

Из них на строительство многофункционального спортивного комплекса «Дворец спорта» в городе Калуге будет направлено 150 млн рублей. На реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году — 94 млн рублей. По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» расходы увеличатся на сумму 66,5 млн рублей. Более 580 млн получит министерство дорожного хозяйства. 749,5 млн будет дополнительно направлено в сферу здравоохранения. Дополнительные средства поступят также в сферу спорта, культуры и АПК.

С учетом среднегодового индекса потребительских цен депутаты на 5,0% проиндексировали размер единовременных ежегодных выплат молодым специалистам. После индексации они составят: молодым специалистам, работающим в сельских поселениях, в первый год нахождения в реестре молодых специалистов — 19 292 рубля, во второй год нахождения в реестре — 38 569 рублей, в третий год нахождения в реестре — 57 877 рублей; молодым специалистам, работающим в городских поселениях (за исключением городских округов), в первый год нахождения в реестре — 9 646 рублей, во второй год нахождения в реестре — 19 292 рубля, в третий год нахождения в реестре — 28 940 рублей; молодым специалистам, работающим в городских округах, в первый год нахождения в реестре — 9 646 рублей, во второй год нахождения в реестре — 13 504 рубля, в третий год нахождения в реестре — 17 364 рубля.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.

Он определен в размере 1,9771. Это позволит увеличить стоимость патента на работу для иностранных граждан с 3900 до 4000 рублей в месяц. Поступления в региональный бюджет от выдачи патентов в 2018 году составят около 720 млн рублей.