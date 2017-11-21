Нью-Дели, 21 ноября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Полиция Индии начала предварительное расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой, которая упоминается в иске о мошенничестве по делу строительства жилого комплекса в городе Гургаон, сообщает 21 ноября Times of India.

Mariasharapova.com Мария Шарапова

Жительница города Гургаон Бавана Агарвал обратилась в суд на строительную компанию, в проект которой вложила 5 млн рупий ($77 тыс.). Женщина сказала, что вложить средства в строительство элитного жилого комплекса ее побудила Шарапова, которая принимала участие в рекламе строительства.

Отметим, упоминание Шараповой в первичном протоколе, необходимом для запуска предварительного расследования, не значит, что она стала официальной обвиняемой.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2017 года индийские СМИ сообщили, что жительница Гургаон подала иск в суд на строительную компанию-застройщика элитного жилья Homestead и Марию Шарапову, которая принимала участие в рекламной кампании застройщика.

Компания заключила в 2012 году договор по строительству жилого комплекса со спортивной и развлекательной инфраструктурой Ballet by Sharapova, который необходимо было построить в 2016 году. Однако на сегодняшний день строительство так и не началось.