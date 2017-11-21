Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 21 ноября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Делегация ямальских детей, выступление которых в германском Бундестаге задело многих граждан России, вернулась сегодня в родной город. Их встретили в аэропорту Нового Уренгоя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Эммануил Евзерихин Фонтан «Бармалей» в Сталинграде 23 августа 1942 года

Тем временем глава города Новый Уренгой Иван Костогриз поручил провести служебную проверку по итогам поездки учащихся МБОУ «Гимназия» в город Берлин (Германия). В горадминистрации подчеркивают, что поездка была организована по приглашению народного союза Германии по военным захоронениям для участия в мероприятии «День всенародной скорби» с 17 по 21 ноября 2017 года.

Тем временем в гимназии Нового Уренгоя старшеклассники в ходе дискуссионного клуба обсудили и повторили уроки Сталинградской битвы, сообщает телеканал «Вести-Ямал».

Мама Николая Д. очередной раз повторила телеканалу, что она с сыном дома готовила речь на восемь минут, но уже в Германии ямальскому гимназисту сообщили о неком регламенте выступления в две минуты.

«Ему на скорую руку пришлось править свое выступление. Большую часть он должен был посвятить своему прадедушке, фронтовику, участнику Великой Отечественной войны, командиру мотострелковой роты», — говорит мама Николая Д.

Напомним, речь новоуренгойского гимназиста в бундестаге 19 ноября наделала много шума в стране. Молодого человека осудили за то, что он назвал солдат Третьего рейха «невинно погибшими» и заявил, что из них «многие хотели мира и не хотели воевать». Кроме того, Николай Д. упомянул, что его удручило состояние могил немецких военнопленных в челябинском Копейске. Это породило бурю возмущения. К примеру, откуда взялись полчища гитлеровцев, которые принесли много бед и страданий советскому народу, если они были якобы мирными людьми.

Однако немцы Урала не поняли своеобразного призыва Николая Д. к миру. Как сообщила порталу 74. Ru руководитель Челябинской областной организации «Немецкий культурно-образовательный центр» Ирина Вейс, ее возмутили слова ямальского старшеклассника.

«Там (в Копейске — прим. ИА REGNUM ) сохранилось несколько могил, буквально осенью мы наводили порядок. Недавно был установлен большой католический крест. Мои знакомые вспоминают, как в 70—80-е годы родители просили их отнести цветы на могилки. Сейчас устанавливаем цветы в День памяти, который отмечается в конце августа», — говорит Ирина Вейс порталу.

Кроме того, она пояснила, что в Копейске три немецких кладбища. Там было много смешанных лагерей, в которых находились, помимо немецких военнопленных, женщины, уличённые в связях с гитлеровцами. И трудармейцы, которые были поволжскими немцами. Ирина Вейс приглашает ямальских школьников вновь на немецкие кладбища, чтобы повторить, возможно, не совсем хорошо освоенные уроки Великой Отечественной войны.