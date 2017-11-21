Луганск, 21 ноября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Государственное телевидение Луганской Народной Республики прекратило свое вещание. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на местных жителей.

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В настоящее время трансляция не ведется, зрители видят лишь сообщение об отсутствии телевизионного сигнала.

Кроме того, жители сообщают, что интернет-телевидение у всех местных провайдеров также отключено.

Напомним, ранее сегодня министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что луганские силовики в ночь на 21 ноября пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть в ЛНР для совершения терактов.

По словам Корнета, большинство диверсантов были задержаны, оставшихся ищут. Глава МВД утверждает, что ситуация в республике находится под контролем.

Кроме того, Корнет заявил, что он располагает неопровержимыми доказательствами причастности отдельных высокопоставленных представителей власти ЛНР «к преступной деятельности в ущерб интересам республики».

Министр прямо заявил, что на украинские спецслужбы работали следующие высокопоставленные лица во власти ЛНР: директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы ЛНР Ирина Тейцман, начальник Службы правительственной безопасности ЛНР Евгений Сильвёрстов.

Корнет пояснил, что все вышеперечисленные лица оказались причастны к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР.

«В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорён к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселёв», — напомнил глава МВД ЛНР.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что глава ЛНР Игорь Плотницкий уволил министра внутренних дел Корнета из-за возбужденного против него уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Луганска возле здания МВД появились вооруженные люди и бронетехника. Весь центр столицы ЛНР перекрыт.