Ярославль, 21 ноября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Ярославской области определили список авивамаршрутов и предельный размер субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных авиаперевозчиками доходов в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Yarregion.ru Туношна

Как поясняют в региональном правительстве, запланированы ассигнования порядка 30 миллионов рублей. Субсидировать предполагается три маршрута: Ярославль — Санкт-Петербург — Ярославль (предельный размер субсидии из областного бюджета — 18,4 млн рублей), Ярославль — Казань — Ярославль (6 млн рублей), и Ярославль — Анапа — Ярославль (5,6 млн рублей).

Там отмечают, что с 2018 года запланировано увеличение частоты авиаперевозок в Санкт-Петербург — сначала до трех в неделю, а затем, возможно, и до пяти. С этого года рейсы в Северную столицу из Ярославля выполняет федеральная авиакомпания с мировым именем «S7 Airlines».

«В соответствии с действующим законодательством региональные власти имеют право предоставлять субсидии на осуществления воздушных перевозок пассажиров. В случае отсутствия этого субсидирования, для того, чтобы окупить все затраты, перевозчик будет вынужден значительно увеличить стоимость билетов» — поясняют в правительстве Ярославской области.

Предоставление субсидии из областного бюджета позволяет получить средства из федерального бюджета на условиях софинансирования.

Субсидирование пассажирских авиаперевозок из аэропорта Ярославль (Туношна) осуществляется с 2011 года.

В 2017 год на осуществление пассажирских авиаперевозок по маршруту Ярославль-Санкт-Петербург было предусмотрено 16 млн. рублей.