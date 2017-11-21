Горно-Алтайск, 21 ноября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Эмиль Курдеевич Кыдыев прошёл всю войну — с 1941-го по 1945-й. Причём прошёл её не в штабах, не в тылах — был связистом, нередко налаживал связь на передовой. Получил три ранения, участвовал в Курской битве, освобождал Европу от фашистского гнёта. Он прожил насыщенную жизнь, оставил после себя заметный след в истории Горного Алтая. Ветерана не стало 20 ноября. Он ненамного пережил свою супругу Татьяну Яковлевну, с которой прожил без малого 72 года и воспитал с ней троих сыновей. Внуков и правнуков — не счесть.

Скриншот страницы altai-republic.ru Ветеран Великой Отечественной войны, известный общественный деятель Эмиль Курдеевич Кыдыев

Эмиль Курдеевич родился в алтайском селе Бичикту-Боом 20 марта 1923 года. Его родители рано ушли из жизни, он воспитывался у родственников. Был призван на фронт в 1941 году, демобилизовался в октябре 1945 года. Воевал на Центральном, втором Белорусском фронте, участник Курской битвы. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. За годы войны был трижды ранен.

«Все удивлялись, — рассказывал он, — что ни штык, ни пуля меня не берёт. Моя часть дважды на Курской дуге пополнение принимала. Многие погибали, а я жив остался. К тому времени воевать уже умел… Земля чёрная была там, помню. Вновь прибывшие за высокой пшеницей прятаться пытались, а я этого способа не признавал, сразу окапывался, сразу в землю лез. Но всё равно под Курском ранение получил».

Алтай — регион небольшой, людей здесь немного, поэтому встретить земляка на фронте было большой радостью.

«На станции Люченец в Чехословакии прибыл эшелон с молодым пополнением, — рассказывал ветеран газете «Звезда Алтая». — Война ещё продолжалась, поэтому начальник станции приказал быстро принять пополнение и вывезти за пределы станции из-за угрозы нападения противника. Я бегал от вагона к вагону и спрашивал по-русски и по-алтайски: «Кто из Ойротии?». Вдруг слышу: «Мен ойроттан». Вижу — молодой алтаец, спрашиваю его: «Откуда ты?» — «Из Кулады». Оказалось, из соседнего села, фамилия его Темеев. «Когда из дома?» — «Пятьдесят шесть дней назад». Я ещё удивился тогда, как он быстро очутился в Чехословакии. После войны, когда я уже был дома, жена рассказала, что к ним заходил мужчина, заметил моё фото и сказал: «Я видел его в Чехословакии». Это был Темеев. Воевать моему земляку пришлось недолго, в первых же боях он был ранен, после госпиталя вернулся домой. Жил он одиноко, умер рано в селе Туекта, сказались, наверное, ранения».

После войны сам Эмиль Курдеевич работал бухгалтером в колхозе, затем — инструктором Онгудайского райкома партии, председателем колхоза имени Сталина, директором ремонтно-технической станции в Онгудае, заведующим отдела райисполкома. С 1962 по 1964 годы — председатель Улаганского райисполкома, затем председатель комитета народного контроля в Шебалинском районе, председатель колхоза в Узнезе.

В 1970 году переехал в Горно-Алтайск, работал в Государственной инспекции по закупкам и качеству сельхозпродукции Горно-Алтайской автономной области. Неоднократно избирался депутатом районного и областного советов.

Награжден орденом Орден Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 1 степени, Орденом за заслуги в ветеранском движении, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями за Победу и другими.

Соболезнования в связи с кончиной ветерана выразил глава региона Александр Бердников.

«Эмиль Курдеевич внес большой вклад в развитие республики, был настоящим патриотом России и своей малой Родины, идеальным примером для подражания подрастающему поколению, человеком огромной души, образцом честности и порядочности. За свою долгую и насыщенную жизнь он снискал заслуженную любовь и уважение коллег, общественности. Смерть всегда забирает у нас самых лучших и дорогих, это огромная утрата для семьи, родственников и всех тех, кто знал и любил Эмиля Курдеевича. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал он.

Добавим, что за годы Великой Отечественной войны с территории Ойротской автономной области (нынешняя Республика Алтай) было призвано на фронт 42 268 человек, 21 299 из них погибли, защищая Родину. 25 бойцов, ушедших из Горного Алтая на войну, были удостоены звания Героя Советского Союза, один стал полным кавалером Ордена Славы.

На сегодняшний день на Алтае в живых осталось менее сотни участников войны.