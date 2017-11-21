Ереван, 21 ноября, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 21 ноября, принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который находится в Ереване с официальным визитом.

president.am Серж Саргсян и Сергей Лавров

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Саргсян в начале встречи с удовлетворением подчеркнул, что год 25-летия установления дипломатических отношений между РА и РФ и 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи оказался продуктивным с точки зрения укрепления двусторонних отношений.

«Сегодня эти отношения характеризуются как подлинно союзнические. Я полностью разделяю это мнение, потому что эти отношения отличаются высоким уровнем политического диалога на всех уровнях, широкой координацией внешнеполитической деятельности, плодотворным сотрудничеством на международных площадках, очень хорошим взаимодействием в экономической, военной, военно-технической, гуманитарной сферах», — сказал президент Саргсян, подчеркнув в этом плане важность активных взаимных визитов, в рамках которых только за последние несколько месяцев Армению посетили председатель правительства РФ, министры промышленности, образования, здравоохранения, а в эти дни проходит визит министра иностранных дел.

Президент страны отметил также многочисленные совместно проведённые мероприятия: армяно-российский межрегиональный форум, международный форум евразийского партнёрства, армяно-российский молодёжный форум, проведённое в начале месяца юбилейное 30-ое заседание межпарламентской комиссии.

Отметив, что армяно-российские отношения последовательно развиваются, президент подчеркнул, что и впредь нужно продолжать работу в направлении развития межгосударственных отношений, укрепления дружбы армянского и российского народов.

Министр иностранных дел Лавров выразил благодарность за приём и передал президенту Сержу Саргсяну теплые приветствия президента РФ Владимира Путина, с которым президент Армении на днях официально открыл «Дни Армении в России» выставкой Мартироса Сарьяна. Министр во время встречи представил результаты переговоров с коллегой и обсуждений, состоявшихся в рамках его официального визита.

«Мы с Эдуардом Налбандяном, помимо участия вместе с Вами в церемонии открытия выставки, посвящённой 25-летию дипломатических отношений и 20-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи провели очень подробные переговоры, выступили перед средствами массовой информации, провели обзор всех направлений нашего союзничества, стратегического партнёрства, о которых Вы ёмко упомянули. Не буду повторяться, потому что действительно нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы Россия и Армения не имели не формальный, а реальный механизм практического взаимодействия. И то, что Вы высоко оцениваете наше сотрудничество во внешнеполитическом диалоге, для нас большая честь. Мы стараемся Ваше доверие и доверие президента России оправдать», — на встрече с президентом Армении сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Сергей Лавров посетил в Ереване мемориал жертв Геноцида армян, провёл встречу со своим армянским коллегой Эдувардом Налбандяном, также принял участие в открытии выставки «Россия и Армения: дружба, закаленная веками».

Как отметил Лавров на совместной пресс-конференции с Налбандяном, стороны на переговорах рассмотрели ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты в рамках трех встреч президентов в текущем году, включая их последнюю встречу 15 ноября в Москве.

Стороны констатировали успешное движение по пути наращивания торгово-экономических связей. За восемь месяцев этого года объем товарооборота возрос примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Россия устойчиво удерживает первое место по капиталовложениям в экономику Армении. Сейчас здесь функционирует порядка 2 тыс. совместных предприятий, работают такие наши крупные структуры, как ПАО «Газпром», ПАО «Банк ВТБ», ОАО «РЖД», ОАО «ОК РУСАЛ». Рассмотрели реализацию важных инвестиционных проектов, в том числе в топливно-энергетической области, включая продление сроков эксплуатации Армянской АЭС.

Отметили устойчивый процесс развития нашего военно-технического сотрудничества, работает соответствующая Межправительственная комиссия, осуществляются поставки продукции военного назначения, которые необходимы Республике Армения.

У стран, по словам Лаврова, очень тесные культурно-гуманитарные, научно-технические и образовательные связи.

Российский министр также отметил, что большое значение страны придают деятельности Российско-Армянского (Славянского) университета в Ереване, филиалов российских вузов, включая МГУ им. М.В.Ломоносова.

Министры договорились продолжать практику обучения армянских студентов в ведущих образовательных центрах Российской Федерации, включая МГИМО (У) и Дипломатическую академию при МИД России.

«Ереван — в числе ключевых партнеров России на пространстве СНГ. Представители Армении на данном этапе возглавляют Коллегию Евразийской экономической комиссии и Секретариат ОДКБ. Мы рассмотрели ход выполнения Межправительственного соглашения об оказании Россией технического и финансового содействия Армении в адаптации к условиям ЕАЭС. Позитивно оцениваем наше сотрудничество по линии ОДКБ.

У нас практически совпадающие позиции по всем вопросам повестки дня международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЧЭС. Обсудили также отношения каждой из наших стран с Евросоюзом, Североатлантическим альянсом в ситуации, когда, к сожалению, некоторые члены этих структур поражены вирусом «паталогической русофобии».

Конечно же, обсуждали перспективы нагорно-карабахского урегулирования. Мы ознакомили наших армянских друзей с беседами на эту тему, которые наша делегация провела позавчера в Баку. Как сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместе с нашими американскими и французскими партнерами будем продолжать оказывать содействие в создании условий, которые позволили бы урегулировать эту проблему между соответствующими сторонами.

Мы очень признательны нашим армянским друзьям за сегодняшнюю продуктивную работу. Рассчитываем, что все, о чем мы сегодня говорили, будет вкладом в копилку наших союзнических отношений», — резюмировал Лавров.