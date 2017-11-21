Выберется ли Россия из кризиса, а её жители из долговой петли? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Альтернатива НАТО: чего ожидать от европейского «оборонного пакта»;
- Постановление — не вердикт: Польша ответила на решение суда ЕС по Беловежской Пуще;
- Войска в упадке: почему армия Украины не была готова к конфликту в Донбассе;
- Надеяться не на что: эксперты считают, что кризис в России продолжится;
- Каждому по заслугам: Кадыров знает, что нужно сделать с прахом Сталина.