Ярославль, 21 ноября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В жилых домах, находящихся под управлением управляющих компаний, имеющих задолженность перед «ТНС Энерго-Ярославль», вводится режим ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает информационный портал Yarnews.net, прибегнуть к крайним мерам энергетиков вынудили долги управляющих компаний.

Согласно действующему законодательству, в случае существования задолженности за потребляемый коммунальный ресурс управляющие компании должны самостоятельно ввести ограничение его потребления. Таких управдомов насчитывается 22. Однако не все из них согласились исполнять предписания энергетиков.

В отношении шести управляющих компаний, которые отказались ввести режим самоограничения и не подписали графики погашения задолженности, ПАО «ТНС Энерго» направит заявления в Ростехнадзор о привлечении их руководителей к административной ответственности и наложении штрафов.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора ПАО «ТНС Энерго-Ярославль» Андрей Штабов, речь идёт об управляющих компаниях, имеющих просроченную задолженность за электроэнергию, потребляемую как непосредственно собственниками, так и ОДН.

Ограничения потребления электроэнергии не коснутся крупных управляющих компаний Ярославля. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УК Фрунзенского района Ярославля, на основании решений общих собраний собственников о прямых расчетах с ресурсоснабжающими организациями, жители, проживающие в домах под управлением крупных УК, оплачивают электроэнергию напрямую на расчетный счет «ТНС Энерго». Поэтому ни о каких долгах данных управляющих компаний перед ТНС не может быть и речи.

Однако это совсем не означает, что с отсутствием долгов согласны в «ТНС-Энерго». В настоящий момент в Арбитражном суде Ярославской области находится несколько дел о взыскании долгов с ярославских управляющих компаний за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды. Сумма исков превышает 180 млн рублей.

ИА REGNUM планирует более подробно рассказать о сложившейся ситуации во взаимоотношениях ярославских энергетиков и управляющих компаний.