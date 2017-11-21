Ярославль, 21 ноября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Ярославский журналист Марк Нуждин обжаловал решение Дзержинского районного суда города Ярославля, вынесшего решение по иску о защите чести и достоинства депутата муниципалитета шестого созыва от «Справедливой России» Романа Сукнева. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Брошюра Романа Сукнёва

Поводом для судебных разбирательств стал пост Нуждина в социальной сети Facebook, где он подверг критике брошюру с песнями военных лет, на обложке которой была размещена фотография депутата Сукнёва, орден Отечественной войны и георгиевская лента. Возмущение журналиста вызвало то, что, в отличие от фамилии и имени депутата, в брошюре не были указаны авторы содержащихся в ней песен. Журналист на своей странице в соцсети назвав депутата «мерзавцем», пытающимся использовать в личных интересах образ великой Победы.

Роман Сукнёв подал заявление в прокуратуру и направил иск о защите чести и достоинства в суд. Прокуратура усмотрела в тексте Нуждина административное правонарушение, однако суд не согласился с ее доводами и постановил прекратить дело. А вот при рассмотрении гражданского дела Фемида встала на сторону депутата. Сукнёв требовал взыскать с журналиста 100 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства. Суд принял решение взыскать 10 тысяч рублей. Журналист обжаловал это решение в областном суде.

«Это достойный результат возникшего вокруг брошюрки общественного резонанса. И только вердикт Дзержинского районного суда портит моральный эффект такой нравственной победы. Мой текст направлен вовсе не против конкретного маленького человечка, решившего подогреть свою политическую похлёбку на Вечном огне народной памяти. На самом деле он направлен против любых попыток приватизировать и заставить работать на частный финансовый или политический интерес великую Победу советского народа над фашизмом. Поэтому я не могу просто махнуть рукой и сказать — да пусть подавится моими деньгами. Не тот случай. Здесь нужно стоять до конца, до полной и окончательной победы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Марк Нуждин.

Журналист считает, что вынесенный судьёй Дзержинского районного суда приговор, представляет собой привычный компромисс. Если за время разбирательства не удалось определиться, какую сторону признать правой или виновной, остаётся попытаться угадать серединку — то есть назвать такую сумму компенсации, которая бы устроила обоих. Однако, как сказал Марк Нуждин корреспонденту ИА REGNUM, такой вариант категорически неприемлем.

Юрист Валерий Шахов, ознакомившийся с материалами и решением районного суда по делу Нуждина, высказал уверенность в том, что оно будет отменено.

«Это, мягко говоря, абсурд — резолютивная часть не следует из мотивировочной. Областной суд это решение отменит обязательно», — заявил Валерий Шахов.

Апелляция должна быть рассмотрена в течение двух месяцев.