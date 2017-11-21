Москва, 21 ноября, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Финансисты и спекулянты выводят деньги из рублёвой зоны и не доверяют росту цен на чёрное золото. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 ноября оценил сложившееся положение дел в российской экономике руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Поводом для беседы стали цифры, обнародованные Росстатом 20 ноября, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы населения России за первые 10 месяцев 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Доверять этой статистике можно лишь в той мере, в которой она показывает тенденцию на снижение реальных располагаемых доходов населения, — сказал эксперт. — Эта тенденция сохранится и в следующем году. Сейчас очень выгодные цены на нефть — она стоит почти 62,5 доллара за баррель. Это очень хороший курс, но, несмотря на это, реальные доходы населения продолжают падать».

Причина этого, по его мнению, в том, что расходы населения растут всё сильнее и сильнее. В том числе и на необходимые для жизни вещи. Дорожает одежда, обувь, бытовая техника. Оплата счетов тоже требует от людей платить на 5% больше каждые полгода. Верхняя прослойка наёмных работников этого почти не замечает, но большинство трудящихся чувствуют всё на себе.

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«В 2014 году, когда рубль падал, люди говорили: «Какая нам разница? Куплены и компьютер, и одежда, и обувь», — напомнил Колташов. — Но всё износилось, и выяснилось, что цены стали намного выше, чем до девальвационных волн 2014—2015 годов. Текущее понижение инфляции ничего принципиально не меняет, так как главное событие на рынке уже произошло — рубль обесценился. У людей нет денег, и это создаёт общеэкономическую тенденцию, которую государство не только не переламывает, но и усиливает политикой жёсткой экономии. Всё говорит о том, что мы остаёмся в кризисе, который ещё и усиливают неправильными экономическими решениями».

При этом он раскритиковал тех, кто утверждает, будто кризис почти закончился. В действительности основным признаком этого был бы активный наём людей. Увеличение занятости и, как следствие, увеличение реальных доходов населения и повышение реальной заработной платы. Ничего этого пока не происходит, и маловероятно, что произойдёт в будущем.

«Прогноз остаётся негативным, — констатировал экономист. — Реальные доходы продолжат снижаться. Вопрос лишь в темпах. Скорее всего, в ближайшие полгода или даже в ближайшие восемь месяцев их резкого падения не случится. Всё начнётся летом. Будут повышены тарифы, а рубль станет ослабевать».

Нас ожидает новая волна сокращений персонала в разных сферах и новая адаптация бизнеса к якобы уже закончившемуся кризису.

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«Падение курса рубля является выражением падения доходов населения, — подытожил Колташов. — Курс рубля зависит от цен на нефть. Если сейчас он не дорожает в ответ на некоторое удорожание углеводородов, это говорит о недоверии к этому повышению цен со стороны финансистов и финансовых спекулянтов, которые выводят деньги из рублёвой зоны».

Напомним, что политика жёсткой экономии является одним из наиболее знаковых примеров бухгалтерско-начетнического отношения неолибералов к экономике. Она выражается в первую очередь в урезании зарплат и социальных пакетов работников бюджетной сферы, сокращении пенсий и других социально ориентированных программ. Параллельно растут налоги. В целом этот метод оказался неэффективным средством борьбы с кризисом. Вместо ожидаемого роста экономики за счёт так называемого «затягивания поясов» в странах, применяющих этот метод, сокращается совокупный спрос, падает потребление и, как следствие, страдает производство — продавать товар оказывается просто некому, так как люди сидят без денег и экономят на всём, чём можно. Любопытно, что, несмотря на эти общеизвестные моменты, страны капиталистического центра часто навязывают слабым государствам политику жёсткой экономии: наиболее яркий пример — Греция. Результат предсказуем.