Нижний Новгород, 21 ноября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе к началу ноября 2017 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организацияхимелось 11 104 тыс. тонн зерна, что на 25,1% (в РФ — на 16%) больше по сравнению с 1 ноября 2016 года. Запасы зерна упали только в Чувашии. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Григорий Мясоедов. Косцы

Из общего объёма запасов зерна в Поволжье на долю сельхозорганизаций приходится 7418,5 тыс. тонн, заготовительных и перерабатывающих организаций — 3685,5 тыс. тонн.

Что касается регионов Поволжья, то наибольшие запасы зерна сконцентрированы в Татарии (2555,9 тыс. тонн), Оренбургской области (1397,7 тыс. тонн), Саратовской области (1378,8 тыс. тонн) и Башкирии (1092,3 тыс. тонн). Минимальные зерновые запасы — в Марий Эл (133,5 тыс. тонн) и Чувашии (155,3 тыс. тонн).

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снижение объёма запасов зерна в ПФО произошло только в Чувашии: он упал на 27,4%. В остальных регионах запасы зерна выросли, более всего — в Самарской области (индекс 166,8%), Саратовской области (157,1%) и Марий Эл 9145,3%).