Санкт-Петербург, 21 ноября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Борьба с пропагандой стала одной из основных тем первого дня работы XII ежегодного Международного форума молодых журналистов Евразии «Диалог культур». Форум стартовал в Петербурге 21 ноября в Государственном Эрмитаже, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Международный форум молодых журналистов «Диалог культур»

Представители медиа собрались в Северной столице при поддержке Союза журналистов России. В этот раз в форуме участвуют более 300 сотрудников СМИ из 40 регионов страны и 30 стран мира, среди которых корреспонденты и фотографы из Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Пакистана, а также от Лиги арабских государств, .

«Санкт-Петербург — максимально открытый для мира город. Мы очень любим гостей», — поприветствовал собравшихся исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

За дни форума зарубежные гости познакомятся с работой российских коллег, обсудят новые совместные трансграничные проекты. В здании Главного штаба Эрмитажа откроется фотовыставка из 200 работ тридцати фотожурналистов Евразии. Помимо деловой программы молодые журналисты познакомятся с историческими выставками Эрмитажа, а также поучаствуют в фестивале документальных фильмов и мультимедийных проектов «Я здесь живу».

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Большую же часть своего времени собравшиеся проведут за обсуждением межкультурной коммуникации и влияния цифровых медиа на состояние СМИ. В своем выступление Александр Говорунов отметил, что журналисты несут «долю ответственности за социальное самочувствие общества», в связи с чем он считает крайне важной экономическую, культурную и любую гуманитарную интеграцию.

«Самое главное — диалог культур. Только в диалоге может быть согласие и доверие между странами и людьми. Только в диалоге может быть мир, и ключевая роль в этом процессе — ваша, господа журналисты», — сказал Говорунов. Он пожелал российским и зарубежным корреспондентам «мужества и смелости» в «заботе о настоящем», а также честности перед обществом и самими собой, независимо от сложившихся стереотипов, «политических турбулентностей» и конъюнктур.

Советник генерального директора ЮНЕСКО Генрих Юшкявичус заметил, что с развитием цифровых технологий люди перестают верить журналистам так, как раньше. «Впервые за всю историю американской журналистики правительственным и неправительственным организациям верят больше, чем СМИ», — привел он пример.

Многие молодые люди уже не получают информацию из телевизора, пользуясь лишь интернетом, а те, кто смотрит ТВ, часто наталкиваются на однобокую позицию по любому вопросу.

«Ищи правду, говори правду, дай высказаться другому мнению. Есть, правда, (на телевидении) псевдооппоненты, всем известны их фамилии, они на всех телеканалах участвуют во всех передачах», — посетовал Юшкявичус.

Президент исследовательского холдинга РОМИР Андрей Милехин выступил с презентацией о новых вызовах в изучении общественного мнения и том, как это мнение подается в СМИ, на примере рейтингов одобрения деятельности Владимира Путина и Барака Обамы в разных странах.

Так, например, подобные «карты самых демократических государств» или «карты симпатий» к тем или иным лидерам он считает неточными, так как каждый раз исследователи используют разные классификаторы и разную подачу.

Например, даже если в опросах Gallup International участвуют более 60-ти стран мира, неясно, как анализировать результаты, непонятно, важен ли «вес» страны, можно ли сравнить условное «мнение Исландии» с 318 тыс. жителей и «мнение Китая» с почти полуторамиллиардным населением.

«Мы находимся в эпоху перемен. Несмотря на то, что политика остается локальной — количество государств растет, количество стран, территорий, республик, экономически же появляются огромные макрорегионы. Но, когда мы говорим об информации, то она при нашей жизни реально стала глобальной. Например, о Крымской войне в Австралии узнали через три месяца после ее начала, но сейчас с любого события буквально через несколько секунд появляется трансляция в интернете. И управлять этим практически невозможно. В этой стихии нам должна помогать какая-то система координат», — сказал Андрей Милехин.

По его словам, если интимные подробности жизни Цезаря стали публичными лишь спустя 150 лет после его смерти, то сегодня слух, «посеянный в интернете в США, достигает первых полос традиционных медиа Европы со скоростью распространения вируса группа — за 17 часов». Президент РОМИР также отмечает влияние ангажированности страны и СМИ на информацию, которая публикуется.

По итогам обсуждений участники форума озаботились вопросом, как же им уберечь самих себя от пропагандистского влияния.

«Я думаю, что, когда человек делает выбор стать журналистом, он пытается помочь своим читателям понять, что происходит в обществе. Конечно, мы знаем, что с зарождения журналистики сразу появилась и пропаганда. Кто-то даже говорит, что пропаганда — это первоисточник журналистики, — заметил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. — Я думаю, что вы никак не сможете избежать пропаганды, как журналисты, политики, лидеры, бизнесмены — отовсюду будете видеть продвижение интересов. То, чего хотят люди — это тоже своего рода пропаганда. Мне кажется, что задача заключается в том, чтобы дать объяснение происходящему и сформировать свою точку зрения».

Он призвал молодых журналистов «выходить в поля» ради репортажей, беседовать как с простыми людьми, так и с мировыми лидерами, пытаться выслушать всех и обнародовать не только поверхностные впечатления, но пытаться давать общую картину.

«Это наилучший путь борьбы с пропагандой. Всю дезинформацию надо останавливать, говорить людям, что это не проверено, перепроверять всё. Журналистика является ключом к общественной дискуссии в стране и международных контактах. И зависит всё не от одного журналиста одной газеты, это вопрос работы профессионального сообщества. Пропаганда всегда будет с нами, но важно бороться с ее рисками, мы должны мотивировать редакции, которые будут делать свою работу, предоставлять разные точки зрения на одно и то же событие», — подчеркнул Дезир.

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, который выступил принимающей стороной, призвал медиа «строить и сохранять» мосты международных контактов, вместо того, чтобы сжигать их. Он рассказал и о претензиях к работе СМИ со стороны деятелей культуры. Главная из них — журналисты слишком любят сенсации, сказал Пиотровский, а другая — они неточны, никогда не соблюдают нюансы, что он считает относительно новым явлением в этой профессии.

Директор Эрмитажа процитировал президента РФ Владимира Путина, который заметил, что если деятели культуры «строят мосты», то политики их, как правило, «сжигают».

"Это действительно так. Культура строит мосты, которые находятся над политикой и которые обязательно надо сохранять. Мне бы хотелось, чтобы вместе с деятелями культуры журналисты тоже принимали в этом участие», — сказал Михаил Пиотровский.

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