Нейпьидо, 21 ноября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Профессор Института стратегических исследований при военном колледже США доктор Азим Ибрагим убежден, что правительство Мьянмы пытается выиграть время, сообщает 21 ноября Al Arabia.

Foreign and Commonwealth Office Беженцы

Целью подобной политики Нейпьидо, считает эксперт, является стремление дождаться переключения внимания общественности на какой-либо другой кризис.

Напомним, 25 августа боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападение на правительственные блокпосты, в результате чего сотни человек погибли, тысячи получили ранения.

Ответная реакция со стороны вооруженных сил привела к тому, что из мятежного штата Ракхайн бежало большое количество людей, многие из которых принадлежали к народности рохинджа.

По данным Организации Объединенных Наций, Мьянму покинули порядка 600 тыс. человек. Им было предоставлено временное убежище в лагерях для беженцев, расположенных в Бангладеш.

Многие представители международного сообщества обвинили правительство Мьянмы в этнических чистках. Государственный советник страны Аун Сан Су Чжи отвергла подобные обвинения, назвав их дезинформацией.