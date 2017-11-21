Ярославль, 21 ноября, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Реализация программы «Чистая Волга» в Ярославской области будет бессмысленна в случае строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище в Вологодской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель вологодского отделения общественной организации «Общественный экологический контроль России» Алексей Кощеев. 15 ноября Кощеев выступил на заседании Экологического совета при губернаторе Ярославской области, где призвал ярославцев подключиться к борьбе против строительства целлюлозного завода.

Алексей Кощеев Экологический совет при губернаторе Ярославской области

«Насколько мне известно, Ярославская область активно собирается включиться в программу «Чистая Волга», строить новые очистные сооружения на водоканалах. Но все это будет абсолютно бессмысленно, если выше Ярославля и Рыбинска по течению Волги появится целлюлозный завод. 20 тысяч тонн отходов производства будут уходить в Волгу ежегодно. Наши чиновники говорят нам, зачем вы боретесь, ведь все это течение унесет в Ярославскую область, а вологодцы не пострадают, зато будут созданы новые рабочие места и налогооблагаемая база. Поскольку пострадают именно жители Рыбинска и Ярославля, я и приехал рассказать об этом на заседании Экологического совета», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Кощеев.

По словам Кощеева, подготовка к строительству целлюлозного завода на мысу Рощино в Череповецком районе активно идет, хотя информация об этом не разглашается.

«Я рассказал ярославским экологам, что в 2014 году было подписано межправительственное соглашение руководством Ярославской и Вологодской областей, в котором строительство комбината не предусматривалось. Однако в Вологде заговорили, что ярославский губернатор сменился, и якобы теперь ярославцы не против. Это тоже вызывает у нас опасение. В советское время и в голову никому не могло придти строить такое опасное производство на Верхней Волге», — сказал Алексей Кощеев.

Новое предприятие планирует построить владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Ранее экологи собрали 30 тыс подписей против этого.