Ленинградская область, 21 ноября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В ходе плановой тренировки по боевой готовности расчеты противовоздушной обороны Западного военного округа отразили авиаудар условного противника. Об этом ИА REGNUM сообщила 21 ноября пресс-служба ЗВО.

Mil.ru С-400 «Триумф»

В учениях были задействованы подразделения ПВО, дислоцированные в Ленинградской области — всего около 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники.

В ходе тренировки боевые расчеты совершили марш в назначенный район, где развернули зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» для обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей условного противника. В это же время расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» решали задачу по прикрытию позиций комплексов С-400.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, была организована имитация налетов авиации условного противника во всем диапазоне высот и скоростей, а действия боевых расчетов ПВО осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы.

«В ходе тренировки боевые расчеты ЗРС С-400 выполнили ряд задач по обнаружению, захвату, сопровождению и электронным пускам по средствам воздушного нападения условного противника», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Как напоминает ИА REGNUM, С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности нового поколения, предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолётов различных типов, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.

Mil.ru Комплекс ПВО «Панцирь»

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для защиты гражданских и военных объектов, прикрытия зенитных ракетных систем (ЗРС) большого радиуса действия С-300 и С-400. Комплекс способен обнаруживать одновременно до 10 целей. На вооружении ЗРПК «Панцирь-С» стоит 30-миллиметровая пушка, а также ракетные установки калибра 76 и 90 мм. Боезапаса ЗРПК хватает на 1,4 тыс. пушечных выстрелов и 12 ракет.