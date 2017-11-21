Москва, 21 ноября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция Путина состоится 14 декабря в 12.00, сообщает 21 ноября пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

14 декабря в 12 часов по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

«Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации начинает приём заявок на участие в пресс-конференции», — сообщает официальный сайт президента РФ.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин даст большую пресс-конференцию в декабре 2017 года.

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