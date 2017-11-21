Краснодар, 21 ноября, 2017, 15:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за десять месяцев 2017 года застройщики израсходовали 1,8 млрд рублей дольщиков, причём не на строительство. Пустили они эту кругленькую сумму по нецелевому назначению. Такие данные сегодня, 21 ноября, в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе озвучил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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Причём из этой суммы жителям возвращено всего 660 млн рублей: эти средства будут потрачены на достройку объектов. Также из реестра граждан, чьи права были нарушены при долевом строительстве, исключены пять проблемных объектов. Речь идёт о домах компаний «Главкраснодарпромстрой», «Жилсервис», «Любимый город», «АяксСтройинвест» в Краснодаре, «Железобетон» — в Ейске.

В эксплуатацию уже введены 48 объектов с нарушением сроков сдачи. Кроме того, определены застройщики по достраиванию 14 объектов — литеров «Таурас-96», «Куабнькапстрой», СК «Счастье» в краевой столице, «Стройинвест» в Геленджике.

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Кто поможет обманутым дольщикам Кубани?

Как проинформировал начальник краевого ГУ МВД Владимир Виневский, расследованием уголовных дел в сфере долевого строительства займутся сотрудники специализированного подразделения, которое создаётся в Главном следственном управлении МВД региона. А работы у нового подразделения будет достаточно: только в 2017 году было возбуждено 174 подобных уголовных дел, в суд направлено 23.

А пока власти пытаются решить многочисленные проблемы обманутых дольщиков, последние устраивают акции протеста. Так, 18 ноября на одиночные пикеты перед зданием администрации Краснодарского края вышли обманутые дольщики ЖК «Мир», «Луч» и «Заря». Собственники, вложившие свои средства в строительство квартир и в итоге оставшиеся без нового жилья, надеются таким способом привлечь внимание краевых чиновников и добиться от них помощи.

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А «Счастье» казалось так близко: В Краснодаре голодают обманутые дольщики

«Пикеты проводились с целью привлечь внимание властей к бездействию в решении вопроса с долгами и остановкой стройки, более года назад, учредителем ООО «Юг-Стройка» (ранее ООО «Остринский»). На сегодняшний день у компании — восемь заявителей на банкротство, 16 арестов на счетах, 228,2 млн рублей нецелевого использования средств дольщиков по ЖК «Мир», — говорится в сообщении на странице «Союз обманутых дольщиков Краснодара».

Также сообщается, что, кроме того, выявлено нецелевой использование средств по ЖК «Луч», а также долги по налогам и ПФР.

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«Заведено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ. Учредитель ООО «Юг-Стройка» находится под домашним арестом. Суд дал ему два месяца на решение вопроса с должниками и возобновления строительства», — говорится в сообщении союза обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, официально в Краснодарском крае на сегодняшний день обманутыми признаны более 800 участников долевого строительства. Однако, по данным Минстроя РФ, в Краснодарском крае насчитывается 59 проблемных долгостроев и 6461 обманутого дольщика. По этому показателю регион является лидером по стране.