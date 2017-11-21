Москва, 21 ноября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. В Госдуме продолжается работа по сокращению числа законопроектов, перешедших от депутатов предыдущих созывов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам заседания Совета Думы. Госдума VII созыва получила в наследство 2020 законопроектов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

На 20 ноября из них рассмотрено 1365 законопроектов — 68%, осталось на рассмотрении 655 законопроектов — 32%, отметил Мельников.

Из рассмотренных законопроектов 205 приняты Государственной думой (15%), из этих 205 законопроектов 155 поддержали все фракции, добавил он.

«Самый маленький процент принимаемых законов — из тех, которые пришли в Госдуму VII созыва, но были внесены в период I—V созывов. Таких законопроектов 166, из них уже рассмотрен 101 и только 2 приняты, причем приняты консенсусом всех фракций», — привел он статистику.

Говоря о законодательной работе в целом, Мельников сообщил, что с октября 2016 года Госдума приняла 510 законов — из доставшихся «в наследство», причем 413 из них поддержали все фракции.

Всего же сейчас в портфеле Госдуме на рассмотрении 1522 законопроекта.

Госдума не рассмотрела 655 законопроектов, перешедших из других созывов, депутатами «Единой России» внесено 106 законопроектов (на начало сессии было 290), КПРФ — 51 (было 108), ЛДПР — 68 (было 158), «Справедливая Россия» — 51 (было159), сообщил первый вице-спикер Госдумы.

«Представители всех фракций на заседании Совета Думы заявили, что они уже подготовили предложения и они считают, что значительная часть этих законопроектов утратила актуальность и их можно рассмотреть по сокращенной процедуре, таким образом, фактически снять с дальнейшего рассмотрения. Если такую работу фракции проведут, то этот портфель в ближайшее время существенным образом сократится», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил «разобрать законодательные завалы» и его порученияе было поддержано руководителями всех фракций.