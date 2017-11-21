Берлин, 21 ноября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Новые выборы в бундестаг, по мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, являются правильным шагом. Об этом она заявила 20 ноября в интервью немецкому телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Сформировать «правительство меньшинства» оказалось сложнее, чем предполагали, сказала Меркель, добавив, что теперь более скептично настроена по поводу такой возможности.

Сама канцлер сообщила, что готова к дальнейшим переговорам по созданию правящей коалиции, и все же считает новые выборы в парламент ФРГ наиболее разумным решением.

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Напомним, разногласия между партиями в бундестаге относительно ряда вопросов, включая миграционную политику, привели к выходу представителей Свободной демократической партии Германии из процесса переговоров.

Вместе с тем лидеры «Альтернативы для Германии» (АдГ) после провала коалиционных переговоров призвали канцлера ФРГ Ангелу Меркель уйти в отставку.

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