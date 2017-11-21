Меркель выступила за новые выборы в парламент ФРГ
Берлин, 21 ноября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Новые выборы в бундестаг, по мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, являются правильным шагом. Об этом она заявила 20 ноября в интервью немецкому телеканалу ARD.
Сформировать «правительство меньшинства» оказалось сложнее, чем предполагали, сказала Меркель, добавив, что теперь более скептично настроена по поводу такой возможности.
Сама канцлер сообщила, что готова к дальнейшим переговорам по созданию правящей коалиции, и все же считает новые выборы в парламент ФРГ наиболее разумным решением.
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Напомним, разногласия между партиями в бундестаге относительно ряда вопросов, включая миграционную политику, привели к выходу представителей Свободной демократической партии Германии из процесса переговоров.
Вместе с тем лидеры «Альтернативы для Германии» (АдГ) после провала коалиционных переговоров призвали канцлера ФРГ Ангелу Меркель уйти в отставку.
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