Ярославль, 21 ноября, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Сегодня на заседании Ярославской областной думы депутаты большинством голосов отказали в проведении референдума по возврату прямых выборов глав городов и районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума

Напомним, ходатайство партии «Яблоко» о проведении референдума на рассмотрение областной думы направила региональная избирательная комиссия.

Профильный комитет, рассмотрев этот вопрос, рекомендовал его отклонить, так как он противоречит федеральному законодательству. Об этом депутатам сообщил председатель комитета по законодательству Алексей Калганов.

Депутат Сергей Балабаев попросил расшифровать — какие нормы права нарушены при внесении данного проекта и что именно не соответствует требованиям закона?

«У нас есть вариативность избрания — или прямыми выборами, или назначением. Данный референдум и при положительном, и при отрицательном решении ограничивает права избирателей: он или поддерживает только прямые выборы, или только назначение» — пояснил Алексей Калганов.

Депутат Сергей Балабаев назвал это «заблуждением» и привел в пример Рыбинск:

«Это заблуждение какое-то. Мы в Рыбинске принимали решение и так, и так. Закон Ярославской области определяет одну из форм выборов, эта форма отдана на откуп субъектам, поэтому это может быть основанием для референдума» — сказал депутат.

Его поддержал коллега Василий Цепенда:

«Мы не нарушаем никакого федерального закона, для законодателей субъектов РФ предусмотрена так называемая вилка: мы можем или так, или так. То есть это абсолютно в наших силах выбирать один из способов — или назначение, или всеобщие выборы. Вы вводите людей в заблуждение, никакого федерального закона мы не нарушаем» — отметил он.

Перед депутатами выступил и председатель регионального отделения «Яблоко» Олег Виноградов. Он призвал поступить в соответствии с законом и поддержать проведение референдума:

«Лишать людей права на референдум и на свободные выборы никто не имеет права. И все правовые заключения на этот проект закона — от лукавого. Вы же своим законом урегулировали в том, чтобы не выбирать глав городов прямо, а назначать, соответственно, народ имеет право на референдуме решить по-другому. И изменить это вы уже не сможете в ближайшие пять лет: закон о референдуме — это высший закон. Вы можете отказать нам в проведении референдума, но тогда его придется назначать по суду. Поэтому я надеюсь, что вы поступите в соответствии с законом» — сказал Олег Виноградов.

Сергей Балабаев напомнил о том, что уже шесть раз было отказано в возврате прямых выборах мэра Ярославля.

«Народу РФ доверено выбирать себе президента, депутатов Госдумы, губернаторов. И кто из вас, здесь присутствующих, скажет, что народ ошибся в своем выборе в 2012 году, в 2008, в 2004 году? Кто скажет, что жители Ярославской области ошиблись в своем выборе в 2017 году? Если кто-то так считает, поднимите руку. Поэтому решать — право граждан» — сказал Балабаев.

Он предложил провести поименное голосование — «чтобы не стыдно было каждому смотреть в глаза избирателям» — но коллеги его не поддержали.

В итоге депутаты большинством голосов проголосовали против проведения референдума.