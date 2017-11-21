Орел, 21 ноября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Орловская область была готов приступить к реализации новой системы обращения с отходами в 2017 году, однако позже сроки были сдвинуты на 2018 год, рассказал бывший заместитель председателя правительства Орловской области Александр Ремига. В апреле следующего года будет выбрана компания, которая станет региональным оператором (она будет аккумулировать и распределять все средства, в том числе платежи жителей, связанные с вывозом мусора), летом будет утвержден единый областной тариф.

Фото Александра Иванова Александр Ремига: Орел готов перейти на новую систему обращения с отходами

Решить проблему со свалками в Орле и области без крупных инвестиций невозможно, подчеркнул Ремига. В 2015 году в области была разработана концепция по обращению с отходами: поставлена задача к концу 2018 года обеспечить стопроцентную сортировку отходов в регионе, упорядочить логистику отходов, построить станции перегрузов и полигоны по захоронению отходов, причем все это — только за счёт инвестиционных средств. В том же году начала работать компания ООО «Росресурс», которая запустила комплекс по сортировке твердых бытовых отходов в городе Болхове. Цель — добиться, чтобы из отходов изымалось все, пригодное для переработки и чтобы на полигоны поступал только сортированный мусор.

Сейчас власти региона обещают, что в ближайшее время в Орловском районе должен быть построен современный мусороперерабатывающий завод и новый полигон, что позволит в будущем вообще закрыть старые полигоны, на которых сейчас захоранивают мусор из областного центра. Кроме того, уже закончено строительство сортировочного комплекса в самом Орле.

Как ранее сообщал Александр Ремига, в 2017—2018 годах ООО «ЭкоПолис» должна была приступить к реализации целого ряда инвестиционных проектов на территории области: построить сортировочно-перерабатывающие комплексы ТБО с полигонами для захоронения в Троснянском и Ливенском районах, мусороперегрузочные станции с ручной сотрировкой в поселке городского типа Знаменское, Глазуновка, Верховье, в селе Дросково.

Новый губернатор Орловской области Андрей Клычков начинает работу с высокого уровня, достигнутого его предшественником, — в отрасль было привлечено около 700 млн инвестиций.

Напомним, попытки ввести раздельный сбор мусора (эта практика позволяет значительно сократить объемы мусора, подлежащего захоронению и сделать рентабельной переработку) предпринимались в Санкт-Петербурге и в Москве, но их признали неудачными. Однако раздельный сбор успешно практикуется во многих европейских странах, причем тарифы на вывоз сортированного мусора значительно ниже тарифов на вывоз смешанных отходов. Летом 2017 года после жалоб жителей на «прямую линию» президенту РФ Владимиру Путину был закрыт огромный мусорный полигон «Кучино» в подмосковном городе Балашихе. О том, насколько хватает мощностей оставшихся в Московской области полигонов для того, чтобы принять отходы, которые раньше везли на полигон «Кучино», точно неизвестно.