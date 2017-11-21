Ярославль, 21 ноября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин пробежал 777 километров по девяти городам Золотого кольца и финишировал в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Иванов Финиш в Ярославле

Забег начался 10 ноября и был посвящен юбилею туристического маршрута «Золотое кольцо России». Стартовав у памятного знака «Нулевой километр Золотого кольца», Дмитрий Ерохин финишировал там же 21 ноября в день пятидесятилетия туристического маршрута. 777 км он преодолел за 11 суток 2 часа и 25 минут.

Дмитрий Ерохин стал не только первым человеком, кто пробежал маршрут по городам туристического маршрута «Золотое кольцо России». Он преодолел это расстояние с паспортом путешественника по Золотому кольцу и первым собрал в этом документе отметки о посещении всех городов знаменитого маршрута», — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент некоммерческого партнёрства МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

Ультрамарафонец пробегал в среднем 70 километров в день. Обычно каждый этап начинался в восемь утра и заканчивался в шесть вечера, но последний, 12-й этап он начал в час ночи, чтобы финишировать в Ярославле у памятного знака «Нулевой километр Золотого кольца» утром. Это позволило рекордсмену принять участие в торжествах — 21 ноября в Ярославле отмечают день Золотого кольца. О своем забеге он расскажет во время открытия штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца России.