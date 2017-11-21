Москва, 22 ноября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, Совет Федерации обсудит закон о СМИ-иноагентах, сообщает ИА REGNUM. Закон позволяет Минюсту относить зарубежные СМИ к категории иностранных агентов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Устанавливается, что иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента, имеет права и обязанности, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО-иноагента. На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, эта норма не распространяется.

15 ноября Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении. Ввести норму о СМИ-иноагентах в российское законодательство предложили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех фракций, главы ряда комитетов в качестве «зеркального ответа» на недружественные действия США в отношении российских СМИ.

«Мы говорим о симметричном ответе и говорим, что так поступать с нашими СМИ нельзя. Более того, если такие решения принимаются иностранным государством, мы должны отвечать. И мы будем дальше это делать», — сказал спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что уведомления о возможности распространения Госдумой поправок в законодательство о СМИ-иноагентах были направлены девяти СМИ: «Голосу Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканалу «Настоящее время», региональным проектам «Радио Свобода» «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии» и «Кавказ. Реалии» и «Фактограф».

СПЧ против

СПЧ направил свой отзыв на проект закона в Совфед. Предлагаемые изменения законодательства не указывают никаких иных оснований для признания иностранного СМИ, выполняющим функции иностранного агента кроме наличия финансирования из иностранных источников, отмечают эксперты. Им очевидно, что «любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и так далее». «Напротив, иностранные СМИ, финансируемые из российских источников, крайне немногочисленны. Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению министерства юстиции Российской Федерации», — говорится в документе. Также в Совете отмечают, что используемое в законе понятие «иностранная структура без образования юридического лица» «трудно признать корректным» с точки зрения требований правовой определенности.