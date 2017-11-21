Ереван, 21 ноября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Весь опыт наших переговоров говорит о том, что переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию быстро не завершатся. Об этом сегодня, 21 ноября, в Ереване в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном заявил глава МИД России Сергей Лавров.

mid.ru Сергей Лавров и Эдвард Налбандян на пресс-конференции в Ереване

«Совсем недавно, пару дней назад, министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели встречи с тремя сопредседателями в российской столице. Будем анализировать вместе с американскими и французскими коллегами где мы находимся. Будем стараться предпринимать активные усилия, чтобы создать условия для достижения урегулирования. Но я бы не высказывал чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что они, к сожалению, быстро не завершатся», — сказал российский министр.

Он также озвучил компоненты решения карабахской проблемы, которые, по словам Лаврова, заключены во многих документах, которые, начиная с 2007 г., 2009 г., 2011 г., были депонированы Генеральному секретарю ОБСЕ.

«Тем самым они закреплены в качестве предложений сопредседателей, остаются «на столе» во всей своей совокупности. Единственное хочу подчеркнуть, что, как я и сказал в Баку, эти компоненты сформированы в пакет. Очень трудно взять один, два или три и предложить договариваться на этой основе, потому что в этом случае выпадают балансирующие компоненты и не будет результата, на который мы все рассчитываем. Я считаю полезным уже то, что президенты Армении и Азербайджана позитивно отозвались о результатах недавно состоявшегося контакта в Женеве. Но очень важно, чтобы это позитивное отношение помогло нам двигаться по существу урегулирования. Сопредседатели этим занимаются», — сказал глава МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 ноября прибыл в Ереван с официальным визитом. Визит осуществляется в год празднования 25-летия установления российско-армянских дипломатических отношений (3 апреля) и 20-летия «большого» Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (29 августа). 20 ноября Лавров также побывал в Азербайджане, где провёл встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, а также главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.

В Ереване Лаврову ещё предстоит встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.