Красноярск, 21 ноября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В экологическом рейтинге российских городов за 2017 год, представленном Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и Минприроды России, в число худших вошёл город Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 ноября, в региональном отделении ОНФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Уточняется, что специалисты подготовили этот рейтинг на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований. Города оценивались по семи категориям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой, экологический рейтинг городов впервые готовили «вместе на равных партнерских условиях профильное министерство и эксперты-общественники».

В свою очередь, глава Минприроды РФ Сергей Донской подчеркнул, что в текущем году в рейтинге приняло участие рекордное число городов — 103. Это региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек.

Лучшим в рейтинге стал город Набережные Челны, на втором месте — Казань, на третьем — Воронеж. Москва оказалась на 16 месте, Санкт-Петербург — на 26. Более 30 городов получили в рейтинге самое низкое место — 70-е. По данным народофронтовцев, их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии населённых пунктов. В том числе на последних строчках рейтинга расположились Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Тверь, Томск и другие.

Эксперты ОНФ сделали вывод, что руководители этих городов «скрывают от общественности реальную экологическую обстановку».

«Не секрет, что в Красноярском крае экологическая ситуация оставляет желать лучшего, в первую очередь в Красноярске и Норильске, и нельзя относиться к этому безучастно. Поэтому в диалоге с властью важна открытость и принципиальность. ОНФ нередко сталкивается с формальным отношением чиновников к порученному делу», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Анатолий Самков.

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Народофронтовцы намерены обратиться в надзорные органы с просьбой провести проверку экологического состояния городов, продемонстрировавших низкие показатели в экологическом рейтинге.

«Так сложилось исторически, что Красноярск является одним из самых «грязных» городов в России. И этому способствовало не только то, что город является индустриальным, промышленным центром с большим количеством предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Красноярск имеет достаточно специфические геодезические особенности. Он расположен фактически в котловине. И в моменты, когда наступает безветрие, создаются условия, затрудняющие рассеивание загрязняющих веществ. В таких случаях объявляется режим НМУ (неблагоприятные метеоусловия — прим. ИА REGNUM ) или, как прозвали его красноярцы, режим «чёрного неба», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель регионального отделения партии «Зелёные» в Красноярском крае Сергей Шахматов.

По его словам, в Красноярске существуют достаточно серьёзные проблемы с качеством атмосферного воздуха, о чём сигнализирует население.

«Что касается городских властей, нужно отметить следующее. Недавно в Красноярске поменялся градоначальник. И поэтому что-то говорить о деятельности сегодняшней городской власти, которой буквально без году неделя, пока не стоит. Покажет время. Зато можно сказать несколько слов о предыдущей городской власти. Тема экологической ситуации была не просто слабым местом мэра Эдхама Акбулатова, она была, если можно так выразиться, никаким местом, — уверен Сергей Шахматов. — Мы не видели системной работы, связанной с увеличением зелёных насаждений в Красноярске, наоборот, всё вырубалось, сокращались зелёные зоны. Кроме того, в городе не ведётся системное пылеподавление и пылеудаление. Также, хоть Красноярск и является миллионником, городом достаточно современным и большим, здесь в частном секторе, по оценкам разных экологов, находится около 13—15 тыс. источников индивидуального отопления. И в городе не было определенной политики, связанной с замещением частных источников отопления на централизованные. Речь идёт о газификации, о предоставлении жителям каких-либо льгот на электроснабжение, чтобы они могли топиться электричеством, а не углем».

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что он «совершенно не завидует» новому мэру Красноярска Сергею Ерёмину:

«Ведь для него оставили очень плачевное наследие с точки зрения экологии».

Напомним, 24 октября депутаты городского совета выбрали нового мэра Красноярска (прямые выборы главы Красноярска отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ). Им стал Сергей Ерёмин, который до этого возглавлял минтранс Красноярского края. Ерёмин сменил на посту градоначальника Эдхама Акбулатова, выигравшего всенародные выборы в 2012 году.

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По мнению председателя Общественной экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края Александра Колотова, общественный запрос красноярцев на активное участие в решении наболевших экологических проблем города до сих остаётся неудовлетворённым.

«Институт общественных экологических инспекторов по-прежнему не реформирован, попытка общественников создать независимую систему оповещения жителей Красноярска о текущем состоянии атмосферы города столкнулась с резким противодействием чиновников. Зимой периоды неблагоприятных метеоусловий в Красноярске будут возникать всё чаще, и недовольство жителей отсутствием ощутимых результатов в решении экологических проблем будет расти прямо пропорционально количеству дней, прожитых в режиме «чёрного неба». И вряд ли такое недовольство можно считать совсем уж необоснованным», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году Красноярск прожил в режиме «чёрного неба» 58 дней. В текущем году — уже около 40 дней.

В марте 2017 года в Красноярске прошёл митинг «За чистое небо». По оценкам организаторов, в акции протеста приняли участие порядка 2 тысяч человек. Известно, что в настоящее время экологические активисты Красноярска готовят новый митинг. По предварительным данным, он состоится в декабре 2017 года.

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По информации Красноярскстата, в 2016 году в атмосферный воздух региона было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. Это на 4,5% меньше, чем в 2015 году.