Астрахань, 21 ноября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В Астрахани крупный пожар не стал для завода по производству резиновой обуви непреодолимым препятствием на пути к дальнейшему развитию. Полтора года потребовалось предприятию для того, чтобы восстановится после ЧП, передаёт ИА REGNUM 21 ноября.

Jilkin.ru На заводе

«Самое главное, что коллектив не опустил руки и продолжил работу. Сейчас завод вышел на допожарные объёмы производства», — уточнила гендиректор ООО «Дюна-АСТ» Нина Трещёва.

По её словам, за девять месяцев 2017 года было выпущено 2,7 млн пар резиновой обуви.

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«Однако нам ещё есть, над чем работать», — добавила руководитель предприятия.

Созданное почти 20 лет назад ООО «Дюна-АСТ» начало модернизацию ещё в 2001 году. Ассортимент продукции завода превышает 200 моделей. Это и детские сапоги, и модная женская обувь, и спецодежда, и обувь для рыбаков и охотников, и пляжные туфли всех цветов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на крупном предприятии Астраханской области произошёл в мае 2016 года. Огонь вспыхнул в цеху по изготовлению резиновых изделий. Уже через 40 минут полыхало 700 кв. метров площадей. Затем пламя распространилось на 2 тыс. кв. м. Тушили возгорание более семи часов. В результате пожара склад готовой продукции выгорел на 70% площади, также нанесён ущерб примыкающим к нему производственным цехам.

Несмотря на это, по словам гендиректора предприятия Нины Трещёвой, производство остановлено не было. Практически сразу начались восстановительные работы, закуплено новое оборудование, усилены меры противопожарной безопасности.