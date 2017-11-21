Москва, 21 ноября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не гнобить школьника из Нового Уренгоя (ЯНАО), передает корреспондет ИА REGNUM 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Российский школьник из ЯНАО, выступая в парламенте Германии, рассказал о судьбе «невинного солдата вермахта», принимавшего участие в Сталинградской битве.

«Парень неправильно расставил акценты, и в этом виноваты школа, мама, которая помогала писать такой текст, преподаватели по истории, посольство наше виновато. Могли бы обратиться за помощью к нам, депутатам, чтобы мы подсказали. Надо-то было убрать из речи всего 2−3 слова», — отметил депутат Госдумы.

Например, не нужно было использовать выражение «безвинно убиенный», отметил парламентарий.

«Конечно, многие немцы не хотели воевать, но все же они шли в армию, осознавая, что ведут захватническую войну, они убивали сами и рисковали погибнуть. И в лагере этот солдат погиб не из-за каких-то особенно жестоких условий, а потому что даже свои, советские граждане в то время с голоду пухли. Конечно, о сотнях тысячах пленных не было возможности заботиться, дать всем паек, теплую одежду, жилье. Тем более сколько русских в немецких лагерях уничтожили?» — рассуждает Жириновский.