Казань, 21 ноября, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Прошедшие в 872 поселениях Татарии референдумы вскрыли ещё одну проблему в вопросе самообложения — возможность запускать руку в карманы социально незащищённых категорий. Среди них — пенсионеры, инвалиды, а также ветераны Великой Отечественной войны и другие группы с небольшим доходом.

Misanec.ru Пенсионер

Вопрос определения льготников оставлен на усмотрение сельских администраций, которые сами определяют, кто не будет участвовать в софинансировании насущных нужд территории. Единственная оговорка в законе — льготников не должно быть более 30% потенциальных плательщиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, в Сабинском районе Татарии, которым уже 18 лет руководит брат главы Татарии Рустама Минниханова, 19 ноября вопрос самообложения решали в 19 сельских поселениях и, согласно системе ГАС «Выборы», ни в одном из них не были упомянуты льготники, которым не придётся участвовать в софинансировании расходов. Сумма сборов со всех совершеннолетних граждан, зарегистрированных в поселениях, составит 300 рублей. Оговорок и «скидок» не сделано ни для кого.

Напомним, по действующему законодательству для признания референдумов состоявшимися достаточно участия в них не менее 50% зарегистрированных жителей, имеющих право на участие. А чтобы начать самообложение, половина пришедших должна проголосовать «за» него. В этом случае платить озвученную сумму придётся абсолютно всем, даже тем инвалидам и пенсионерам, что голосовали против или не пришли на участок.

По данным органов статистики, в Сабинском районе проживают около 31,1 тыс. жителей, но лишь порядка 60% из них являются экономически активным населением. Согласно Стратегии развития района до 2030 года, доля граждан старше трудоспособного возраста составляет около 23%. По другим данным, около 30%.

При этом в самой Стратегии оговаривается, что к 2021 году доходную часть бюджета района увеличат на 75 млн рублей именно за счёт самообложения: как за счёт непосредственно сбора, так и дофинансирования из бюджета республики, добавляющей на каждый собранный рубль ещё четыре. А к 2030 году размер взносов планируют увеличить с нынешних 300 рублей до 2 тыс. рублей. Интересно, подняв сумму «добровольного сбора» более чем в шесть раз, про льготников так и будут забывать? Ведь 2 тыс. рублей от средней пенсии по Татарии (около 12,5 тыс. рублей) — это уже 16% от дохода. Сумма, существенная для пенсионера. А для тех, кто получает социальную пенсию (около 8 тыс. рублей) — это и вовсе 25% месячного дохода. Последних, по данным управления Пенсионного фонда РФ по Сабинскому и Тюлячинскому районам РТ, на 2015 год в районе было более 1 тыс. человек.

Примечательно, за 2016—2020 годы власти района планируют строительство дорог с твердым покрытием в населенных пунктах района на сумму 250 млн рублей за счет средств самообложения граждан. Этот пункт прописан в Стратегии.

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В других районах ситуация с вопросом льготы при самообложении не лучше. К примеру, в Саклов-Башском сельском поселении Сарманского района, где также 19 ноября прошёл референдум, при сборе по 300 рублей «освобождение» сделали только для студентов-очников и инвалидов первой группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Арске, где будут собирать по 300 рублей на уличное освещение и благоустройство парков, инвалидов первой группы и участников Великой Отечественной войны не стали исключать из списка самообложенцев. С них будут собирать по 100 рублей.

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Стоит отдать должное Лякинскому сельскому поселению Сарманского района, где при сборе по 200 рублей оговорили льготы для одиноких пожилых жителей, вдов и ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, инвалидов первой группы.

Но, к сожалению, тенденция такова, что большинство поселений Татарии «забывают» о льготниках при назначении референдума о самообложении.

Интересный документ 21 ноября 2017 года опубликован в правовой базе республики — решение Совета Архангельского сельского поселения Новошешминского района Татарии, определяющее порядок самообложения. В нём отмечается, что если в течение шести месяцев после подведения официальных итогов референдума гражданин не сделал взнос, то ему напомнят об этом уведомлением. Если и после последнего он в течение 14 дней не внесёт деньги, то мировому судье обратятся за судебным приказом о принудительном взыскании «добровольного взноса». Исключение в этом сельсовете сделают только для студентов-очников, инвалидов первой группы, вдов и участников Великой Отечественной войны. Со всех остальных, в том числе и пенсионеров, взыскивать будут по утверждённой схеме.

Подобный порядок распространён далеко не на всех территориях республики, но в свете проблем с собираемостью самообложения есть вероятность, что его переймут и другие поселения. Ведь дополнительные четыре рубля бюджет Татарии добавит в казну муниципального района лишь по объёму собранных, а не запланированных к сбору средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на начало 2017 года от общей численности жителей в 3,88 млн человек на пенсионеров приходилось 1,124 млн. Более 539,4 тыс. из них получали различные меры социальной поддержки. В свете введения в стране принципа нуждаемости при предоставлении мер господдержки — это говорит о том, что эта часть населения республики не справлялась самостоятельно со своим содержанием.

В 2017 году средняя пенсия в регионе составляла около 12,5 тыс. рублей при минимальном потребительском бюджете пенсионера — около 13 тыс. рублей. То есть данной категории жителей Татарии хватало доходов лишь на минимум своих нужд и то не всегда. Кроме того, порядка 80 тыс. пенсионеров региона получали социальную пенсию, не дотягивающую до 8 тыс. рублей. Её хватало лишь на половину списка минимальных потребностей.

Примечательно, в Сабинском районе размер пенсий, если верить Стратегии, был почти на 12% ниже среднереспубликанских показателей.

В свете данных показателей участие татарских пенсионеров в самообложении — вопрос порядочности властей.

Отметим, регион на федеральном уровне ставят в пример по вопросу вовлечения жителей в софинансирование расходов, отмечая в числе лучших практик. По данным Минфина РФ, за семь месяцев 2017 года на Татарию пришлось почти 92,5% всех собранных по стране средств самообложения — 193 млн рублей из 208,7 млн рублей.

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По данным Центризбиркома РТ, общая явка в день референдумов 19 ноября 2017 года в Татарии составляла около 66,3%. Голосование состоялось в 858 поселениях, а в 14 референдумы признаны несостоявшимися из-за низкой явки. В 856 сельских поселениях жители проголосовали «за» самообложение. При этом участники движения «Голос», чьи наблюдатели работали на участках, выражают сомнения относительно результатов голосования.

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