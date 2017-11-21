Москва, 21 ноября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Вместо решения реальных проблем Украины ее президент Петр Порошенко занимается решением «эрзац-проблем», считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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От перемены мест слагаемых сумма не меняется: боеспособность украинской армии зависит не от цвета беретов, а от качества управления, от уровня боевой подготовки и от тех целей, которые ставятся перед армией.

Мы сегодня видим, что те цели, которые ставятся перед украинской армией, они абсолютно противоречат интересам украинского народа, интересам стабильности этой страны и интересам гражданского мира. Поскольку армия Украины вопреки конституции страны участвует во внутреннем конфликте.

Поэтому эта смена вывесок Порошенко в очередной раз указывает на то, что он занимается не основополагающими для украинского государства в его нынешнем виде проблемами, а решением эрзац-проблем, которые не имеют никакого ни политического, ни практического значения.

Ранее указом президента Украины Петра Порошенко Воздушно-десантные войска страны были переименованы в Десантно-штурмовые войска, а их береты вместо голубых стали темно-бордовыми.

Изменят и символику на беретах: вместо герба Украины там теперь будет новый знак — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом. По словам главы государства, такие изменения «больше отвечают целям в нынешних условиях — это часть украинизации на замену советско-российского».

Цвет же беретов теперь, по его мнению, будет символизировать «цвет крови, пролитой в боях за Украину». Помимо прочего, напомнил Порошенко, изменения соответствуют стандартам НАТО.