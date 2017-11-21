Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 21 ноября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Департамент образования Нового Уренгоя проводит служебную проверку в гимназии №1, где учится выступивший с речью в немецком бундестаге школьник Николай Д. Об этом сообщил глава городского ведомства Михаил Терещенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень

«Проводится служебное расследование в отношении образовательного учреждения по результатам поездки», — сказал Терещенко.

Напомним, 19 ноября учащийся гимназии из Ямало-Ненецкого автономного округа Николай Д. выступил в бундестаге Германии с докладом, в котором назвал солдат и офицеров вермахта — «невинно погибшими людьми».

По его словам, немецкие солдаты погибли не в Сталинградской битве, а «невинно» и в ужасных условиях советского плена. Он отметил, что среди фашистов «многие хотели мирно жить и не желали воевать».

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Ранее Госдума РФ направила запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить гимназию и учителей в Новом Уренгое.

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