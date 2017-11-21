Ярославль, 21 ноября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти начали откачку луж в центре города при помощи специальных бочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Откачкой занимается муниципальное казенное предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем», которое обслуживает ливневую канализацию. Масштабная акция по ликвидации луж прошла в городе впервые.

City-yaroslavl.ru Откачка лужи в Ярославле

«В тех местах, где есть ливневая канализация, мы стараемся избегать засоров и загрязнений. Однако последнее время все больше заявок поступает по тем объектам, где ливневой канализации нет. В таких случаях наши сотрудники откачивают воду в бочки. После откачки лужи вода из бочек сливается в ливневую канализацию», — сказал начальник первого сетевого района МКП «РиОГС» Александр Филатов.

Ярославцы регулярно жалуются на лужи на проезжей части, которые нередко образуются на пешеходных переходах, и действия властей в этом смысле понятны. Однако метод — откачка луж насосом — вызвал удивление у общественников.

«Погода сейчас такая, что откачка дает только очень кратковременный эффект, лужи снова заполняются. Если это делается за бюджетный счет — то это очень глупо, это очень странное расходование бюджетных средств. Если нет ливневой канализации, на дороге должна быть правильно сделана разуклонка, чтобы вода стекала хотя бы в канавы. Это должно быть предусмотрено в проектной документации. Но мы видим, что даже дороги, которые делали в этом году, правильной разуклонки не имеют — например, улица Красноперекопская. Бороться с ошибками строителей вручную — это сизифов труд», — сказал корреспонденту ИА REGNUM администратор популярной в Facebook группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

В мэрии Ярославля говорят, что сейчас разрабатывается новая схема ливневой канализации, которая должна решить все проблемы.