Киев, 21 ноября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. На Украине Воздушно-десантные войска переименованы в Десантно-штурмовые войска, а береты десантников вместо голубых будут темно-бордовые, об этом объявил глава государства Петр Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня десантника.

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«Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского», — заявил Порошенко.

Кроме того, решением президента береты украинских десантников будут теперь не голубого, а темно-бордового цвета, который символизирует «цвет крови, пролитой в боях за Украину».

По его словам, бордовые береты используют 59 стран мира, из которых 19 — члены Североатлантического альянса.

«Мы, между прочим, внедряем еще один стандарт НАТО, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину», — добавил глава государства.

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Также на беретах теперь будет новый знак — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом. Ранее в качестве знака использовался герб Украины.