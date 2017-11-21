Ереван, 21 ноября, 2017, 11:50 — ИА Регнум. 27-го ноября в парламенте Армении пройдут слушания по проекту заявления Национального собрания «О начале процесса прекращения действия Договора о Евразийском экономическом союзе по части Республики Армении», автором которого является фракция «Елк» («Выход») НС РА.

провэд.рф Флаги государств-членов ЕАЭС

Ещё с предвыборного периода альянс «Выход» предлагал Армении прекратить членство в ЕАЭС.

В частности, в проекте «Елка» говорится: «За 3 года членства в ЕАЭС ВВП Армении в долларовом расчете сократился на 8%, уровень безработицы — на 13 процентов, международные резервы — на 40%, государственный долг возрос на 10%, в то же время чистые потоки инвестиций в 2014 году составили 167,4 млрд драмов, а в 2016 году они снизились, достигнув 81 миллиарда драмов. Денежный поток из Армении в Россию в 2017 году составил 25 млн долларов США, а инвестиции российской стороны в Армению в этом году практически равны нулю.

В результате присоединения к ЕАЭС подорожает около 900 наименований товаров. Если до сих пор на импорт лекарств действовала таможенная пошлина в размере 0%, в ЕАЭС она становится 8−12,5%, действующая таможенная пошлина на сахарный песок (импортируется в основном из Бразилии и Украины) в размере 10% после вступления в силу соответствующих положений договора составит 40%, действующая таможенная пошлина на птицу в размере 10% в ЕАЭС возрастет до 25%, 10-% таможенная пошлина, действующая в Армении на импорт иностранных автомобилей, в ЕАЭС колеблется в диапазоне 25−200%.

Государства-члены ЕАЭС не оказывали и сейчас не оказывают никакой помощи в мирном урегулировании нагорно-карабахской проблемы, более того, на самых высоких уровнях неоднократно выступали в защиту агрессивной политики азербайджанской стороны, а стратегический партнер Армении Россия продолжает вооружать Азербайджан, поставляя более 85% техники и, в особенности, наступательного оружия-боеприпасов армии последнего, в том числе — ультрасовременное мощное и антигуманное оружие».

В качестве альтернативы оппозиционный блок видит активное сотрудничество ЕС-Армения.

В правящей Республиканской партии Армении (РПА) однако считают, что вопрос является искусственным.

«Для большей части общества Республики Армения вопрос о выходе из ЕАЭС не стоит. Это один из немногих вопросов, касательно которого как власть, так и большая часть оппозиции считают, что это правильное решение. Во-вторых, когда мы говорим о выходе из ЕАЭС, мы, в первую очередь, должны обсуждать не то, что дал нам ЕАЭС, а каков будет ущерб в случае выхода из него. Будет польза или ущерб?», — сказал пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов вօ время обсуждения предложения о создании временной комиссии по изучению вопроса целесообразности выхода страны из Евразийского экономического союза в парламенте Армении в начале октября. В итоге парламент Армении отклонил предложение оппозиционной фракции о создании временной комиссии.

Другой представитель правящей партии Армен Ашотян в свою очередь считает, что во — первых «Елк» должна требовать отставки правительства, а не выхода из ЕАЭС.

«Вы приводите плохие экономические показатели. Допустим, я не депутат, не республиканец, а просто гражданин Армении. Если все экономические показатели, приведенные в вашем заявлении, соответствуют действительности, они свидетельствуют, прежде всего, о плохой работе правительства. Почему вы не требуете отставки правительсвта, а требуете выхода из ЕАЭС?», — сказал Ашотян во время обсуждения в парламенте.