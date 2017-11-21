В Ярославле выбрали 10 лучших проектов въездного знака: эскизы
Ярославль, 21 ноября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области разместил в социальных сетях 10 вариантов проектов въездного знака Ярославля, прошедших отборочный тур. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, новый конкурс на проект въездного знака Ярославля был объявлен после соответствующего заявления губернатора Дмитрия Миронова.
Он счел, что победитель первого — стела, которую ярославцы прозвали «пистолет», — не соответствует облику древнего города.
И вот в региональном правительстве подведены итоги первого этапа повторного конкурса. Участники рабочей группы во главе с заместителями председателя правительства региона Виталием Ткаченко и Екатериной Троицкой, главным архитектором области Михаилом Кудряшовым обсудили представленные проекты въездного знака в Ярославль.
Всего на конкурс подали заявки 43 участника, поступило порядка 50 работ.
На заседании рабочей группы с учетом рекомендаций экспертов было отобрано десять проектов. Среди участников — градозащитница Ольга Мазанова, художник Николай Мухин, скульптор Елена Пасхина. В финальную десятку вошло два знака дизайн-бюро «А-куб».
В ближайшее время объявят интернет-голосование.