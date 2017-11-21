Ярославль, 21 ноября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области разместил в социальных сетях 10 вариантов проектов въездного знака Ярославля, прошедших отборочный тур. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный эскиз въездного знака Ярославля. Автор: Мария Поболь

Напомним, новый конкурс на проект въездного знака Ярославля был объявлен после соответствующего заявления губернатора Дмитрия Миронова.

Он счел, что победитель первого — стела, которую ярославцы прозвали «пистолет», — не соответствует облику древнего города.

И вот в региональном правительстве подведены итоги первого этапа повторного конкурса. Участники рабочей группы во главе с заместителями председателя правительства региона Виталием Ткаченко и Екатериной Троицкой, главным архитектором области Михаилом Кудряшовым обсудили представленные проекты въездного знака в Ярославль.

Всего на конкурс подали заявки 43 участника, поступило порядка 50 работ.

На заседании рабочей группы с учетом рекомендаций экспертов было отобрано десять проектов. Среди участников — градозащитница Ольга Мазанова, художник Николай Мухин, скульптор Елена Пасхина. В финальную десятку вошло два знака дизайн-бюро «А-куб».

В ближайшее время объявят интернет-голосование.