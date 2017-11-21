Варшава, 21 ноября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Польские власти анализируют постановление европейского суда, согласно которому Варшава должна будет ежедневно платить €100 тыс., пока не прекратит вырубку деревьев в Беловежской Пуще. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире «Польского радио».

Вырубка леса

«Это позиция суда, которую мы не собираемся игнорировать», — сказал Ващиковский.

По его словам, в настоящее время польские власти анализируют постановление европейского суда. Однако министр отметил, что «это еще не вердикт».

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Напомним, ранее европейский суд потребовал от Польши немедленного прекращения нынешних действий по обращению с лесными угодьями в Беловежской Пуще, пригрозив им штрафом в размере €100 тыс. в день, если вырубка деревьев будет продолжена.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что 27 июля 2017 года вице-председатель Суда ЕС запретил Польше вырубку Беловежской Пущи на основании поданного Европейской комиссией иска.

Отметим, что Беловежская Пуща является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе.

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