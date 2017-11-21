Ярославль, 21 ноября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Департамент транспорта Ярославской области объявил аукцион на обслуживание трех автобусных маршрутов за 1 рубль. Главное условия — автобусы должны работать на газомоторном топливе — метане. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Автобус на метане

На конкурс выставлено три маршрута: № 140 «Ярославль Главный АС — Аэропорт Левцово», № 176 «Ярославль Главный — Щедрино», № 161К «Тутаев — Ярославль». Ожидаемая прибыль от перевозки — 19 миллионов рублей в год.

Перевод на газомоторное топливо — политика президента, мы проводим такой аукцион в первый раз. Это аукцион на повышение. Люди могут выиграть его за 1 рубль, а могут поднять цену до 50 миллионов рублей. Маршрут прибыльный, и мы надеемся, что конкуренция будет большая. Хотя одно из условий конкурса — нужно иметь 18 автобусов, работающих на метане, а у нас в области не так много таких организаций», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта Ярославской области Ирина Коржова.

Аукцион разыгрывает обслуживание маршрутов на 2 года. Если эксперимент пройдет удачно, в дальнейшем такая практика будет продолжена. Сейчас автобусов на метане на регулярных маршрутов в Ярославской области нет.