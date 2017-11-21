Москва, 21 ноября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Военная операция в Сирии будет завершена до конца 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Syria.mil.ru ВС РФ в Сирии

В ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что скоро будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. Он подчеркнул, что сейчас главное перейти к политическому урегулированию.

«На территории САР ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет уничтожена до конца года, российские ВКС уйдут», — сказал Клинцевич.

Комментируя заявление главы государства, сенатор выразил уверенность в том, что «военная операция до конца года будет завершена».

Президент РФ подчеркнул, что борьба с терроризмом в Сирии близка к завершению. О решении этой задачи объявят «в самое ближайшее время». При этом, по словам Путина, очаги терроризма еще будут возникать.