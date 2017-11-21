Минск, 21 ноября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Белоруссия и Грузия будут развивать межпарламентское сотрудничество, а также активнее сотрудничать в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах. Об этом говорится в совместном заявлении о сотрудничестве между Национальным собранием Белоруссии и парламентом Грузии, которое председатель совета республики Михаил Мясникович, председатель палаты представителей Владимир Андрейченко и председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подписали сегодня, 21 ноября, в Минске.

House.gov.by 20 ноября грузинская парламентская делегация прибыла в Минск с официальным визитом

Мясникович по итогам подписания документа сообщил журналистам, что стороны договорились регулярно проводить встречи, поскольку у Белоруссии и Грузии «нет закрытых тем», что говорит о хороших перспективах развития отношений.

В заявлении говорится, что страны будут развивать сотрудничество между парламентами, углублять отношения в сфере торговли, инвестиций, науки и техники, туризма, культуры, молодежной политики, образования, туризма, логистики, информации и информационных технологий. Планируют активизировать контакты между регионами, устанавливать прямые связи между субъектами хозяйствования, развивать диалог по законодательной деятельности.

20 ноября грузинская парламентская делегация прибыла в Минск с официальным визитом. Пребывание в Белоруссии представителей делегации завершится 22 ноября. В ходе поездки в Белоруссию грузинским парламентариям покажут «БелАЗ», СПК «Агрокомбинат Снов», ПВТ. Главным мероприятиям стала встреча с президентом республики Александром Лукашенко, который поблагодарил грузинскую сторону за политическое сотрудничество. «Несмотря на какую-то разницу в ориентирах, мы абсолютно по-братски ведем себя в отношении друг друга», — сказал он.

Также белорусский лидер заявил, что цель по развитию товарооборота между странами до двухсот миллионов долларов «вполне реальная и уже осязаема». По словам Лукашенко, половину этого объема средств товарооборот достигнет уже в 2017 году, однако впереди еще много работы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, грузинская сторона выразила желание углублять сотрудничество с Минском в 2015 году, поскольку, по словам спикера МИД страны Давида Кереселидзе, Грузия рассматривает Белоруссию как значительного партнера и традиционно дружеское государство. Во время визита Кереселидзе в столицу республики стороны подписали 15 соглашений, предусматривающих упрочение сотрудничества в разных сферах. В основном они носили экономический характер. В частности, были подписаны соглашения о предотвращении двойного налогообложения, сотрудничестве в таможенной сфере и в сфере туризма. Тогда же стороны договорились о сотрудничестве между министерствами иностранных дел, сельского хозяйства, внутренних дел, здравоохранения, образования.

О планах по наращиванию товарооборота до $200 млн между Белоруссией и Грузией в 2016 году заявил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили во время визита в Минск. По словам Квирикашвили, потенциал для этого у стран велик.

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Грузия и Белоруссия доведут торговый оборот до $200 млн

Напомним, что до 2005 года доля Грузии в общем объеме внешней торговли Белоруссии не превышала сотых долей процента. Этот показатель начал расти в 2006 году и в 2008 году превысил отметку в $45 млн, после чего последовало небольшое снижение. Товарооборот за 2016 год увеличился на 60% и стал рекордным за последние пять лет. Экспорт белорусских товаров в Грузию увеличился в 2,5 раза. Белоруссия поставляет на грузинскую территорию преимущественно сельхозтехнику и молочную продукцию, в обратном направлении идет продовольственная продукция, вина и минеральные воды.

Кроме того, Белоруссия и Грузия поняли, что могут заработать на реализации китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути». Так, в Тбилиси предложили свои услуги по перевозке китайских товаров железнодорожным и морским транспортом, а белорусское — железнодорожным и автомобильным. Хотя такие виды транспорта намного дороже используемого Китаем морского.