Ярославль, 21 ноября, 2017, 10:48 — ИА Регнум. 21 ноября около 8.00 в Ярославле на проспекте Авиаторов в районе остановки Красноборская столкнулись два маршрутных автобуса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Ярославской области Участник аварии

По информации УМВД по Ярославской области, маршрутки двигались в попутном направлении. Они были заполнены, поэтому число пострадавших оказалось большим. В результате ДТП шесть человек доставлены в больницу.

СУ СКР по Ярославской области приводит уточненные данные: пострадали 9 человек, включая двух несовершеннолетних детей.

Следственными органами организована доследственная проверка.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления.