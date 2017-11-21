Берлин, 21 ноября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Реформа Европейского союза оказалась под угрозой по причине разразившегося в Германии политического кризиса, сообщает 21 ноября The Wall Street Journal.

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Неспособность канцлера Ангелы Меркель сформировать коалиционное правительство привела к беспокойству ряда государств — членов ЕС. В частности, свою озабоченность выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

После провала переговоров о создании так называемой коалиции «Ямайка», в которую должны были войти Свободная демократическая партия, Зеленые, а также ХДС/ХСС, у Меркель остается не так много вариантов для решения данной проблемы.

Формированию правительства меньшинства канцлер предпочла проведение новых выборов, которые, впрочем, совсем не гарантируют ей успеха.

Решение о внеочередных выборах в бундестаг пока еще не принято, однако Меркель публично заявила о высокой вероятности подобного решения.

Напомним, парламентские выборы в Германии привели к тому, что в бундестаг попали шесть партий, каждая из которых получила солидное число мест, а крупнейшая партия страны ХДС/ХСС потеряла 65 депутатских мандатов, что затруднило создание коалиции и привело к политическому кризису в стране.